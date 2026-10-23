На государственных автодорогах Латвии продолжаются масштабные ремонтные работы. Ограничения движения действуют на 46 участках, а на некоторых трассах водителям придётся потратить на проезд через ремонтируемую зону до 35 минут. Особенно сложная ситуация сохраняется на Видземском, Даугавпилсском и Лиепайском шоссе.

Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC), наиболее интенсивные дорожные работы ведутся между Сигулдой и Аугшлигатне, на подъездах к Даугавпилсу, а также на Лиепайском шоссе в окрестностях Риги и на участке от Лиелупе до перекрёстка с дорогой Елгава — Тукумс.

Водителей призывают учитывать временные ограничения скорости, светофоры и возможные остановки движения.

Видземское шоссе: до 35 минут на проезд

На Видземском шоссе (A2), на участке от Сигулды до Аугшлигатне, движение регулируется временным светофором.

Действуют ограничения скорости до 50 и 70 км/ч.

Ориентировочное время проезда ремонтируемого участка составляет 35 минут.

Автомобилистам, направляющимся из Риги в сторону Цесиса или обратно, рекомендуется учитывать возможные задержки.

Даугавпилсское шоссе: ограничения на двух участках

На Даугавпилсском шоссе (A6) ремонтные работы продолжаются сразу на нескольких участках.

От Калнишки до Любасте движение регулируется светофорами в трёх местах. Во время укладки асфальта могут использоваться регулировщики и дорожные знаки приоритета.

Скорость ограничена до 50 и 70 км/ч. Ориентировочное время проезда — 20 минут.

От Крейпани до Мельницы также действуют три светофорных участка. Во время асфальтирования движение могут регулировать работники дорожных служб.

Ограничения скорости составляют 50 и 70 км/ч, а проезд ремонтируемой зоны занимает приблизительно 15 минут.

Лиепайское шоссе: задержки до 20 минут

На Лиепайском шоссе (A9) работы ведутся на двух участках.

От Бривкални до Кливы скорость ограничена до 70 км/ч. Движение регулируется светофорами либо регулировщиками.

На преодоление ремонтируемого участка потребуется примерно 15–20 минут.

От Лиелупе до перекрёстка с дорогой Елгава — Тукумс (P98) действуют до двух временных светофоров. В отдельных случаях движение организуют регулировщики.

Скорость ограничена до 50 и 70 км/ч.

Ориентировочное время проезда составляет 20 минут.

Где ещё возможны серьёзные задержки?

Значительные ограничения сохраняются и на региональных автодорогах.

Дорога Илмая — Приекуле — граница Литвы (P114). На участке от Приекуле до литовской границы установлены четыре временных светофора. Скорость ограничена до 50 км/ч. Проезд может занять около 35 минут.

Дорога Валдгале — Роя (P126). Между Валдемарпилсом и Руде движение на одном участке регулируется светофором или регулировщиками. Действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Ориентировочное время проезда — около получаса.

Дорога Бауска — Айзкраукле (P87). Между Озолайне и Барбеле установлен один временный светофор. Скорость ограничена до 30–60 км/ч. Проезд ремонтируемого участка может занять приблизительно 25 минут.

В Рудзатах движение будут временно останавливать

Отдельные ограничения предусмотрены в пятницу, 23 октября, в Рудзатах Прейльского края.

Из-за ремонта моста через реку Уша на дороге P62 в течение всего дня движение будут периодически останавливать.

Время ожидания может достигать 15 минут.

Водителям, планирующим поездки через этот участок, рекомендуется предусмотреть дополнительное время.

Что важно знать перед поездкой?

Несмотря на приближение зимнего сезона, дорожные работы в Латвии продолжаются на десятках участков.

Наиболее продолжительные задержки возможны на Видземском шоссе между Сигулдой и Аугшлигатне, а также на региональной дороге от Приекуле до границы Литвы — здесь время проезда ремонтируемых участков оценивается примерно в 35 минут.

Поэтому перед дальней поездкой автомобилистам стоит проверить маршрут и заложить дополнительное время на дорогу.