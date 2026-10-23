Две трети жителей Латвии считают, что в случае нападения страна должна оказывать вооружённое сопротивление. Однако лично участвовать в её защите готовы значительно меньше людей — всего 37%. Это самый низкий показатель среди стран Балтии и Финляндии, свидетельствуют результаты исследования Аналитической службы Сейма.

Исследование «Готовность населения защищать государство в случае военной угрозы в странах Балтии и Финляндии» было представлено в парламенте в пятницу, 23 октября, сообщает агентство LETA.

Автор исследования, сотрудница Аналитической службы Сейма Инта Круминя, рассказала, как жители четырёх стран оценивают необходимость вооружённого сопротивления и собственную готовность защищать государство.

Латвия оказалась на последнем месте

Согласно опросам, проведённым осенью 2025 года, личную готовность защищать страну в случае нападения выразили:

Латвия — 37% жителей;

Эстония — 45%;

Литва — 52%;

Финляндия — 64%.

Таким образом, в Финляндии готовность защищать свою страну выражают почти вдвое чаще, чем в Латвии.

Однако исследование выявило и другую важную особенность: поддержка вооружённого сопротивления государства значительно выше личной готовности граждан участвовать в обороне.

На вопрос, должна ли страна оказывать вооружённое сопротивление в случае нападения независимо от того, кто является агрессором, положительно ответили:

Латвия — 66%;

Эстония — 73%;

Литва — 74%;

Финляндия — 87%.

И по этому показателю Латвия занимает последнее место среди четырёх государств.

Почему поддерживать сопротивление готовы больше, чем воевать?

Исследователи обращают внимание на существенную разницу между поддержкой обороны государства и личной готовностью участвовать в ней.

В Латвии этот разрыв составляет 29 процентных пунктов.

Впрочем, Инта Круминя подчеркнула, что ответы на вопросы социологических опросов не всегда отражают то, как люди действительно поведут себя в случае военного конфликта.

В качестве примера она привела Украину.

До полномасштабного российского вторжения готовность защищать страну выражали около 45% опрошенных. После начала вторжения этот показатель вырос приблизительно на 31 процентный пункт.

Таким образом, реальная угроза способна существенно изменить отношение общества к участию в обороне государства.

В Латгалии показатели особенно низкие

Готовность защищать Латвию заметно различается в зависимости от региона проживания.

Самый низкий показатель зафиксирован в Латгалии.

Согласно данным за 2024 год, лишь 26,5% опрошенных жителей Латгалии заявили о готовности защищать свою страну.

Кроме того, по сравнению с другими регионами здесь значительно ниже поддержка вооружённого сопротивления в случае нападения.

Исследователи также отмечают различия в зависимости от языка, на котором говорят в семье.

В ходе опроса 2022 года готовность защищать Латвию с оружием выразили:

36% респондентов, говорящих в семье на латышском языке;

14% респондентов, говорящих в семье на русском языке.

Важно учитывать, что эти данные относятся к 2022 году и не являются результатами последнего опроса.

Помогать армии без оружия готовы гораздо больше людей

При этом участие в обороне государства необязательно означает службу с оружием в руках.

По данным опроса 2022 года, 60% жителей Латвии были готовы защищать страну невоенными способами, оказывая поддержку вооружённым силам.

Инта Круминя подчеркнула необходимость поиска решений, позволяющих эффективно использовать этот потенциал.

По её словам, важно обеспечить каждому человеку возможность участвовать в защите государства в соответствии со своими способностями, интересами и возможностями.

От чего зависит готовность защищать страну?

Исследование показывает, что отношение населения к обороне государства формируется под влиянием целого ряда факторов.

Среди них — возраст, пол, место проживания, образование, уровень доходов и семейное положение.

Большое значение имеют также доверие к государственным учреждениям и вооружённым силам, уверенность в гарантиях безопасности НАТО, культурная и национальная идентичность, а также историческая память.

Отдельное внимание исследователи уделили связи между готовностью защищать государство и знаниями о системе всеобъемлющей государственной обороны.

В Латвии люди, выражающие более высокую готовность участвовать в обороне, как правило, лучше осведомлены о действиях в кризисных ситуациях и принципах защиты государства.

Чему Латвия может научиться у Финляндии и Эстонии?

В исследовании подробно рассматривается опыт соседних государств.

В Эстонии проводятся специальные курсы государственной обороны для различных общественных групп.

В частности, отдельные программы предназначены для предпринимателей. Их цель — помочь работодателям понять собственную роль в обеспечении безопасности страны.

Такие курсы уже прошли более 230 представителей работодателей.

Кроме того, с 1999 года в Эстонии организуются курсы государственной обороны высшего уровня.

В них участвуют политики, высокопоставленные государственные служащие, представители самоуправлений, журналисты, общественные лидеры и представители неправительственных организаций.

Финляндия готовит к кризисам не только военных

В Финляндии аналогичные программы существуют ещё с 1961 года.

За это время в них приняли участие более 10 тысяч влиятельных представителей различных сфер общества.

Курсы помогают не только углубить знания о безопасности, но и наладить профессиональные и личные контакты между людьми, которые в кризисной ситуации могут оказаться ответственными за принятие важных решений.

При этом обучение доступно и широким слоям населения, включая людей без военной подготовки.

Финнам предлагают курсы первой помощи, кибербезопасности, информационной безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях.

Отдельные программы разработаны для подростков и молодёжи в возрасте от 16 до 18 лет.

Инта Круминя также отметила роль исторической памяти.

В Финляндии особое внимание уделяется памяти ветеранов Зимней войны и сохранению наследия военного поколения.

В Литве важной частью исторической политики остаётся увековечение памяти национальных партизан.

Главный вывод исследования

По мнению автора исследования, готовность общества защищать свою страну невозможно сформировать за короткое время.

Это длительный и систематический процесс, который должен начинаться задолго до возникновения реальной военной угрозы.

Для Латвии результаты исследования выявляют важное противоречие: большинство жителей поддерживает вооружённое сопротивление возможному агрессору, однако личную готовность участвовать в защите государства выражают значительно меньше людей.

В то же время опыт соседних стран показывает, что обороноспособность общества зависит не только от численности армии, но и от доверия к государству, подготовки граждан, исторической памяти и возможности каждого человека найти своё место в системе национальной безопасности.