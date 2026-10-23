Эстонский девелопер недвижимости Invego договорился о приобретении рижского футбольного стадиона "Сконто", на месте которого в будущем планируется построить жилой квартал.

При этом застройщик уверяет, что футбольные матчи будут проводиться на стадионе еще в течение пяти лет.

Основатель и исполнительный директор Invego Кристьян Тор Вяхи заявил, что в ближайшие годы в Латвии появится новый национальный стадион. По его мнению, к тому времени потребность в устаревшем стадионе "Сконто" отпадет.

Вяхи пояснил, что у Invego есть концепция преобразования этой территории в пространство, которое соединит Старый город Риги с новым районом Скансте.

Вяхи добавил, что подготовка столь амбициозного проекта застройки займет от трех до пяти лет.

В настоящее время владельцем стадиона "Сконто" является Adventika Group.

Любопытно, что в начале этого года Латвийская федерация футбола подписала с Adventika Group меморандум о взаимопонимании по поводу приобретения стадиона "Сконто" для реализации проекта национального футбольного стадиона.

Проект предусматривал реконструкцию стадиона "Сконто" на базе существующей инфраструктуры. Строительство национального стадиона планировалось в сотрудничестве с правительством и Рижской думой, а также с международными футбольными организациями УЕФА и ФИФА.

В группу Invego входит более 60 компаний в Эстонии, Латвии и Португалии, и в настоящее время она реализует 30 различных девелоперских проектов. Invego построила более 150 000 квадратных метров жилой площади – в общей сложности 1500 квартир и домов – и 50 000 квадратных метров коммерческих площадей. Кроме того, на стадии разработки находятся проекты жилых и коммерческих площадей общим размером более 500 000 квадратных метров.

В Риге и ее окрестностях Invego развивает в общей сложности восемь жилых кварталов.