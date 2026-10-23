По оценке министра обороны Мартина Херема, создать соответствующие возможности можно в течение ближайших четырех лет.

Идею приобретения легких истребителей министр обороны Мартин Херем высказал после визита в Украину. По его словам, такие самолеты могли бы стать сравнительно недорогим средством борьбы с российскими ударными беспилотниками, в том числе оснащенными реактивными двигателями, сообщает ERR.

"Мы долгое время наблюдаем, как Россия все чаще массово использует реактивные дроны. И сбить их другими дронами или другими средствами ПВО не получается. Украина сбивает их истребителями F-16, но для нас это слишком дорого", – говорит министр обороны Мартин Херем.

В качестве одного из возможных вариантов рассматриваются самолеты чешского семейства L-39. Эстония уже использует два таких учебно-тренировочных самолета, однако вооружением для борьбы с беспилотниками они не оснащены. Также в Чехии производятся более современные L-159. Но стоят они дороже – примерно 10 млн евро.

Подготовка пилотов, которые уже умеют управлять такими самолетами, может занять около года или даже меньше, в зависимости от их квалификации. Если же начинать обучение с нуля, потребуется приблизительно два года.

Закупка самолетов потребует формирования соответствующей инфраструктуры, организации технического обслуживания и подготовки персонала. Одним из возможных решений может стать совместное приобретение самолетов странами Балтии.