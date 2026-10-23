Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эстония хочет купить истребители — возможно в складчину с Латвией 2 618

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребители L-159 - сделано в Чехии.

Истребители L-159 - сделано в Чехии.

Эстония рассматривает возможность приобретения истребителей. Собственные боевые самолеты могли бы дополнить существующую систему ПВО и позволить Эстонии самостоятельно реагировать на часть воздушных угроз.

По оценке министра обороны Мартина Херема, создать соответствующие возможности можно в течение ближайших четырех лет.

Идею приобретения легких истребителей министр обороны Мартин Херем высказал после визита в Украину. По его словам, такие самолеты могли бы стать сравнительно недорогим средством борьбы с российскими ударными беспилотниками, в том числе оснащенными реактивными двигателями, сообщает ERR.

"Мы долгое время наблюдаем, как Россия все чаще массово использует реактивные дроны. И сбить их другими дронами или другими средствами ПВО не получается. Украина сбивает их истребителями F-16, но для нас это слишком дорого", – говорит министр обороны Мартин Херем.

В качестве одного из возможных вариантов рассматриваются самолеты чешского семейства L-39. Эстония уже использует два таких учебно-тренировочных самолета, однако вооружением для борьбы с беспилотниками они не оснащены. Также в Чехии производятся более современные L-159. Но стоят они дороже – примерно 10 млн евро.

Подготовка пилотов, которые уже умеют управлять такими самолетами, может занять около года или даже меньше, в зависимости от их квалификации. Если же начинать обучение с нуля, потребуется приблизительно два года.

Закупка самолетов потребует формирования соответствующей инфраструктуры, организации технического обслуживания и подготовки персонала. Одним из возможных решений может стать совместное приобретение самолетов странами Балтии.

×
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
5
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раймонд Бергманис
Изображение к статье: Ивар Калвиньш
Изображение к статье: Ремонт дороги
Изображение к статье: Посол США в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святой апостол Филипп
Наша Латвия
Изображение к статье: Лиссабон
В мире
Изображение к статье: Комар
В мире
Изображение к статье: Сборщик клюквы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Питбуль
В мире животных
Изображение к статье: Квентин Тарантино
Lifenews
Изображение к статье: Святой апостол Филипп
Наша Латвия
Изображение к статье: Лиссабон
В мире
Изображение к статье: Комар
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео