24 октября 2026 года вспоминают апостола от 70 Филиппа, и также Феофана Исповедника, епископа Никейского.

Считается, что с этого дня начинается распутица на дорогах и осень превращается в зиму — снег перемежается с дождем. В этот день много работали, стараясь перемолотить до плохих дорог всю муку и привезти ее на хранение до канители, так назывался период плохой погоды и размокших дорог.

О чем вспоминают в Церкви 24 октября 2026 года

Филипп. Будущий апостол родился в Кесарии Палестинской. Он был женат, имел детей. Познакомившись с Иисусом, был избран тем в ученики, войдя в число апостолов от 70. Его в числе еще шести учеников 12 апостолов поставили на дьяконское служение в Иерусалимской церкви. Они все заведовали приношениями, были ответственны за их распределение, а также за помощь сиротам, вдовам, убогим. Когда начались гонения на христиан и был убит старший перводиакон, Филипп покинул Иерусалим. Он переселился в Самарию, где стал проповедовать. Он обратил в веру многих язычников, в том числе знаменитого волхва Симона. А потом, встретив на дороге сановника царицы Эфиопской, привел к крещению и его. Он неутомимо проповедовал во многих странах Ближнего Востока. А потом был рукоположен апостолами в епископа Лидиво. Он скончался в глубокой старости, сумев привести к вере многих и многих. Феофан. Он родился в Иерусалиме в очень благочестивой семье, потому их со старшим братом Феодором отдали в обучение духовным предметам — они проходили уроки у пресвитера в лавре святого Саввы. Когда они подросли, то оба прияли монашеский постриг. Затем уже пресвитером стал и Феофан. В тот период подняло голову иконоборчество, и, чтобы противостоять ему, иерусалимский патриарх отправил братьев в Константинополь. Они приняли свою участь и поехали в логово иконоборцев, где отважно начали проповедовать. В итоге они провели в плену 25 лет, постоянно терзаемые голодом и мучимые. Они прибыли в Константинополь при императоре Льве Армянине и продолжали свои проповеди из застенков при императорах Михаиле Косноязычном и Феофиле. Феодор, не выдержав мучений, в конце концов скончался. А Феофан дожил до окончания иконоборческой ереси. Он вернулся из ссылки и был рукоположен в епископа Никейского. Святитель всю жизнь писал духовные труды, в том числе и в изгнании. После него остались 150 канонов, в том числе особо чтимый — в защиту икон.

Смысл праздника

Вспоминаются святые, отринувшие личное и отдавшие всю жизнь укреплению христианства.

Народные приметы погоды

Снег утром — к суровой зиме.

Ясное небо — к морозу.

Листья сильно шуршат — вот-вот начнется снегопад.

Луна в дымке — к ненастью.

Туман спустился — к оттепели.

Много листвы на деревьях осталось – к суровой зиме.

Что можно делать 24 октября 2026 года

Обязательно хорошенько убраться дома, в идеале сделать генеральную уборку, но в худшем случае прибраться хотя бы поверхностно.

Что нельзя делать 24 октября 2026 года