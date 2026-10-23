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Где самая низкая инфляция? Eurostat все знает 0 27

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Данные Eurostat

Данные Eurostat

Латвия на сей раз оказалась "середничком".

Статистическое агентство Евросоюза - Eurostat, - обнародовала сентябрьские данные по инфляции. Самая маленькая инфляция в Швеции - всего 1%, следом идут Венгрия и Дания с ростом инфляции в 2,1%.

Самая же большая инфляция зафиксирована в Румынии - аж 6,5%! В лидирующей группе по инфляции также Литва и Болгария - 6,1 и 5,6% соответственно.

Примечательно, что среди трех стран Балтии именно в Латвии самая меньшая инфляция - 3%. В Эстонии инфляция в сентябре составила 3,1%.

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#Эстония #Литва #Швеция #Латвия #Дания #инфляция #Болгария #Румыния #Венгрия
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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