Статистическое агентство Евросоюза - Eurostat, - обнародовала сентябрьские данные по инфляции. Самая маленькая инфляция в Швеции - всего 1%, следом идут Венгрия и Дания с ростом инфляции в 2,1%.

Самая же большая инфляция зафиксирована в Румынии - аж 6,5%! В лидирующей группе по инфляции также Литва и Болгария - 6,1 и 5,6% соответственно.

Примечательно, что среди трех стран Балтии именно в Латвии самая меньшая инфляция - 3%. В Эстонии инфляция в сентябре составила 3,1%.