Нынешние руководители латвийских министерств остаются де-факто техническими — и не факт, что во главе такого важного ведомства, как МВД, останется лихой комиссар Национального объединения. Тем не менее 38-летний министр Янис Домбрава уже вписал свое имя в историю тем, что добился абсолютного минимума по числу лиц, получивших гражданство ЛР.

Порталу bb.lv удалось выяснить это из проекта решения, подготовленного для прошедшего в этот вторник заседания Кабинета министров Андриса Кулбергса — еще «старого» премьера.

В документе «О принятии в гражданство Латвийской Республики в порядке натурализации» фигурировали 64 претендента, в том числе двое несовершеннолетних детей. Этнический состав удивляет: две трети — русские, 17% — белорусы, а вот украинец почему-то всего один. Хотя, казалось бы, уж кто-кто, а они должны были бы пылать любовью к стране, оказывающей такую помощь официальному Киеву. Но выходцев из Незалежной у нас в граждане хотят попасть столько же, сколько уроженцев Ливана, Сербии, Македонии, а также выходцев из Республики Коми.

Уровень образования у натурализуемых: 42% — среднее, 39% — высшее, 16% — начальное, 3% — неизвестное. Учитывая вышеприведенную цифру — всего двое детей до 18 лет, — можно сделать вывод, что даже среди занимающих столь активную жизненную позицию, как натурализанты, примерно одна шестая не окончила даже среднюю школу или ПТУ.

Хотя, с другой стороны, это не является формально ограничивающим фактором: ведь недавно и в Сейм баллотировались — и причем успешно! — люди с девятиклассным образованием.

Усложнение экзамена

Но куда более интригует иное. Правительство Кулбергса в первый срок своей работы вроде как не формализовывало искоренение натурализации как жанра. В реальности же мы имеем всего 361 человека, получившего гражданство Латвии в 2026 году. А до конца года осталось всего два месяца. И вряд ли будет достигнут хотя бы уровень 2021 года — 419 человек.

Но тогда-то у нас был ковид со всеми ограничениями и для языковых курсов, и для сдачи экзаменов. Что же мешает расширить базу для натурализации в наши дни?

Потенциальная аудитория, к которой обращался ваш автор, поясняет: экзамены по натурализации в Латвии ныне проходят только в четырех городах: Риге, Даугавпилсе, Лиепае и Вентспилсе. Это и мало, и неудобно — ни одного центра ни в Земгале, ни в Видземе.

«Проверка гражданства»

Но есть и положительные моменты. В стране в кои-то веки сложилась система языковых курсов, выработаны единые стандарты. На рижском сайте apkaimes.lv с начала года открываются вакансии на бесплатное обучение на уровнях A и B. Для получения гражданства нужен уровень A2.

Управление по делам гражданства и миграции рекомендует использовать бесплатные государственные материалы. На официальном сайте pmlp.gov.lv доступны образцы тестов, аудиозаписи для проверки понимания речи на слух, а также бесплатное интерактивное пособие Pilsonības pārbaude («Проверка гражданства»), которое полностью воспроизводит структуру реального экзамена.

Так что у нас еще есть шансы доказать, что политики приходят и уходят, а люди, остающиеся в Латвии, готовы стать ее гражданами.