Последняя неделя октября в Латвии будет теплее обычного. Температура воздуха днем сохранится в пределах +8…+13 градусов, а в ближайшие выходные местами поднимется до +14 градусов. При этом синоптики предупреждают о дождях и усилении ветра, особенно в Курземе. Более прохладная погода возможна уже в начале ноября.

В конце октября в Латвии сохранится относительно теплая для этого времени года погода, хотя временами будут идти дожди. По прогнозам синоптиков, температура воздуха останется выше климатической нормы, сообщает агентство LETA.

В ближайшие выходные, 24 и 25 октября, ожидается переменная облачность. В субботу и воскресенье на востоке страны местами возможны небольшие дожди, а вечером в воскресенье с запада к Курземе приблизится обширная зона осадков.

Ветер будет преимущественно южным и юго-восточным, от слабого до умеренного. Однако в воскресенье он усилится: порывы могут достигать 10–15 метров в секунду, а в Курземе — до 18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, днем ожидается от +9 до +14 градусов.

Таким образом, выходные будут достаточно теплыми для конца октября, но в воскресенье на западе страны погода начнет портиться из-за приближающихся дождей и усиления ветра.

На следующей неделе характер погоды существенно не изменится. В разных регионах Латвии временами будут идти дожди, причем больше всего осадков ожидается на западе Курземе.

Преобладать будет умеренный юго-западный ветер, который на морском побережье окажется сильнее, чем во внутренних районах страны.

Ночных заморозков синоптики пока не прогнозируют. Температура останется положительной, а в отдельных прибрежных районах ночью может достигать даже +12 градусов. Днем по всей Латвии ожидается +8…+13 градусов.

Несмотря на периодические дожди, конец октября в целом останется суше обычного. Согласно прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков как в последнюю неделю октября, так и в первую неделю ноября будет ниже климатической нормы.

Это продолжение тенденции, которая наблюдалась на протяжении большей части месяца.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в первые десять дней октября средняя температура воздуха превышала норму на 2,8 градуса, а количество осадков составило лишь 59% от обычного уровня.

В середине месяца также было теплее нормы — на 1,3 градуса. При этом дождей выпало еще меньше: всего 48% от среднего количества за период 1991–2020 годов.

Таким образом, октябрь 2026 года пока отличается не только повышенной температурой, но и сравнительно небольшим количеством осадков. Однако с наступлением ноября погода может измениться. Синоптики допускают формирование антициклона, который принесет более прохладный воздух.

Пока же в ближайшие дни главным изменением станет усиление ветра и увеличение количества дождей, тогда как заметного похолодания до конца октября не ожидается.