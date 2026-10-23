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Осень решила сменить настроение: латвийские синоптики поделились прогнозом погоды на субботу 0 1504

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Октябрь
ФОТО: LETA

В субботу, 24 октября, в Латвии ожидается переменная облачность с солнечными прояснениями. Днём осадков не прогнозируется.

В ночь на субботу местами в Видземе и Латгале ещё пройдут небольшие дожди. В отдельных районах возможен туман. При слабом южном ветре температура воздуха к утру опустится до +4…+8 градусов.

Днём осадков не ожидается, а на большей части территории страны облаков станет меньше. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +11…+13 градусов.

В Риге суббота также пройдёт без дождей. Ожидается переменная облачность, временами будет светить солнце. Слабый или умеренный юго-западный ветер сменится юго-восточным. Утром температура составит около +7 градусов, а днём повысится до +13 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #осень #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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