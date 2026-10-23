В субботу, 24 октября, в Латвии ожидается переменная облачность с солнечными прояснениями. Днём осадков не прогнозируется.

В ночь на субботу местами в Видземе и Латгале ещё пройдут небольшие дожди. В отдельных районах возможен туман. При слабом южном ветре температура воздуха к утру опустится до +4…+8 градусов.

Днём осадков не ожидается, а на большей части территории страны облаков станет меньше. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +11…+13 градусов.

В Риге суббота также пройдёт без дождей. Ожидается переменная облачность, временами будет светить солнце. Слабый или умеренный юго-западный ветер сменится юго-восточным. Утром температура составит около +7 градусов, а днём повысится до +13 градусов.