На улицах Риги и других городов республики стало ощутимо больше представителей «третьего мира», которых при всём желании трудно воспринять как пытливых студентов или незаменимых специалистов. Кто все эти люди? Это попытался выяснить XIV Сейм ЛР под конец своих полномочий.

Нелегальные пришельцы стремятся пересечь как «зелёную» госграницу Латвии, так и официальные контрольно-пропускные пункты и раствориться в нашей стране, — констатировал глава парламентской Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис. В дальнейшем их цель — другие государства Запада.

Африканцы в лесах Видземе

Первым этапом для задержанных на рубежах ЛР является пункт временного пребывания иностранцев Государственной погранохраны в Даугавпилсе, затем часть попросивших убежище направляют в Муцениеки и Лиепну. Господин Кутрис, сам родом из последнего села Алуксненского края, подтвердил: там нынче много чернокожих, видимо, пошла волна миграции из Африки!

— Вся миграция со стороны Беларуси организована, — заявил генерал Иварс Рускулис, заместитель начальника Государственной пограничной охраны. Официальный Минск, по его словам, использует нелегалов как политический инструмент. В течение года на границу ЛР направляется около 12 000 человек.

Со своей стороны, наши пограничники проводят ускоренный опрос попавшихся, и в течение недели принимается несколько десятков решений о принудительном выдворении. Между тем центры пребывания в Муцениеки и Лиепне — открытого типа, потому нежелательные иностранцы успевают связаться с перевозчиками (подавляющее большинство из них не из Латвии, встречаются даже граждане Франции!) и исчезают ещё до того, как за ними приезжают латвийские должностные лица.

«Гибридная война, методы саботажа», — так охарактеризовал действия сопредельной стороны г-н Рускулис. Вооружённые лица в масках со стороны Беларуси препятствуют действиям должностных лиц нашей погранохраны, которые работают вместе с Национальными вооружёнными силами в рамках операции Vilkatis («Оборотень»).

Стой, стрелять буду!

Генерал рассказал о расширении полномочий Пограничной охраны, позволяющем решительнее применять спецсредства, в том числе огнестрельное оружие. Ведь 99% пришельцев — не женщины и дети, а мужчины призывного возраста из государств высокого террористического риска.

Определённым вызовом для пограничников стала августовская буря: на границу в буквальном смысле свалились десятки сломанных деревьев. В течение месяца стражам рубежей ЛР удалось ликвидировать последствия урагана, восстановив физическую инфраструктуру охраны границы.

По словам господина Рускулиса, географические нюансы позволяют иностранцам перемещаться в пограничной зоне Беларуси, Латвии и Литвы.

Депутат Давис Мелналкснис («Объединённый список») пожелал коллегам-силовикам из государств Балтии скоординировать свои усилия, чтобы наказание в одном из государств не было мягче, чем в других, и тем самым не стимулировать преступников.

На это генерал Рускулис высказался в том смысле, что предусмотренные уголовным законодательством наказания суровы, однако суды Латвии действуют необъяснимо гуманно, в том числе по отношению к тем, кто осуществлял шпионаж против государства…

«Ситуация сравнительно напряжённая»

«Режимы Беларуси и России», как заявили далее пограничные офицеры, продолжают активность по засылке в ЛР иностранцев. Но благодаря операции “Оборотень”, в которой задействованы крупные подразделения силовиков, в том числе дроны, количество прорывов границы сократилось. Бывает, впрочем, что наши стражи рубежей оказываются перед нарушителями в соотношении один к десяти.

Осеннее похолодание закрывает окно возможностей для оппонентов — для пришельцев с Юга близкие к нулю температуры уже невыносимы. Но потому они начинают действовать быстрее и агрессивнее. Например, бросают камни в пограничников Латвии. Так или иначе, в зоне госграницы присутствуют экипажи неотложной помощи.

Погранохрана возбудила в этом году уже 118 уголовных процессов за обеспечение незаконного пересечения границы.