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Посол США в Латвии отправилась в замок, основанный немцами 0 786

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посол США в Латвии

Посол США в Латвии. Фото - посольство США

Американский дипломат знакомится с историческими местами страны пребывания.

Посол США в Латвии Мелисса Аргирос продолжает знакомиться с латвийскими достопримечательностями, о чем сегодня и сообщило в социальных сетях американское посольство в Риге:

"Посол Аргирос недавно посетила один из важнейших исторических памятников Латвии - Турайдский замок недалеко от Сигулды. Замок открывается над живописной древней долиной Гауи и рассказывает о богатой истории и культурном наследии Латвии. Понимание и оценка истории Латвии - важная часть укрепления дружбы между нашими странами. Спасибо за теплый прием!"

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#история #туризм #Латвия #дипломатия #социальные сети
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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