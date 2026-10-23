Посол США в Латвии Мелисса Аргирос продолжает знакомиться с латвийскими достопримечательностями, о чем сегодня и сообщило в социальных сетях американское посольство в Риге:

"Посол Аргирос недавно посетила один из важнейших исторических памятников Латвии - Турайдский замок недалеко от Сигулды. Замок открывается над живописной древней долиной Гауи и рассказывает о богатой истории и культурном наследии Латвии. Понимание и оценка истории Латвии - важная часть укрепления дружбы между нашими странами. Спасибо за теплый прием!"