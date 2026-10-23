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Придется ли жителям Латвии отказываться от газовых котлов? Что говорят новые правила ЕС 3 1315

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Современная отопительная система дома
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии постепенно снижается интерес к газовому отоплению, а тепловые насосы становятся все популярнее. В Риге число заявок на установку газовых систем за четыре года сократилось более чем вдвое. При этом владельцам уже установленных котлов пока не нужно спешить с их заменой: использование газового оборудования само по себе не запрещено.

Газовое отопление, которое долгие годы оставалось одним из популярных решений для частных домов в Риге, постепенно уступает место альтернативным технологиям. На фоне климатических целей Евросоюза жители Латвии все чаще выбирают тепловые насосы и другие системы, использующие возобновляемые энергоресурсы, пишет Latvijas Avīze.

По данным Рижского энергетического агентства, в 2021 году было подано 748 заявок на установку или переоборудование газовых отопительных систем. В 2025 году их количество сократилось до 352 — примерно на 53%.

Одновременно вырос интерес к тепловым насосам. Если в 2021 году поступила 161 заявка на их установку, то в 2024 году — уже 496. За последние три года именно тепловые насосы стали наиболее востребованным решением среди заявителей.

Как пояснил руководитель информационного центра энергоэффективности Рижского энергетического агентства Валдис Ратникс, эти изменения показывают, насколько заметно изменились предпочтения жителей при выборе отопительных систем.

Однако сокращение числа заявок на новые газовые котлы пока не означает массового отказа от уже установленного оборудования. По информации оператора газораспределительной системы Gaso, за последний год количество домохозяйств, использующих природный газ для отопления, уменьшилось примерно на 200 — с 60,9 тысячи до 60,7 тысячи.

При этом в Риге уже несколько лет обсуждаются ограничения на установку новых газовых отопительных систем.

Первоначально Рижская дума планировала запретить установку новых котлов на природном газе с 2026 года. Такое решение рассматривалось в рамках мер по улучшению качества воздуха и достижению климатической нейтральности. Однако впоследствии срок перенесли на 2030 год.

Изменения связаны и с общеевропейской энергетической политикой. ЕС предусматривает постепенный отказ от использования ископаемого топлива, включая природный газ, для отопления зданий к 2040 году.

Но означает ли это, что владельцам газовых котлов придется обязательно демонтировать оборудование?

В Министерстве климата и энергетики подчеркивают, что само по себе использование газовых отопительных котлов не запрещено. Более того, такое оборудование технически может работать не только на природном газе, но и на возобновляемых видах топлива, например биометане. Поэтому возможность дальнейшего использования уже установленных систем будет зависеть в том числе от их технического состояния, срока службы и доступности альтернативного топлива.

Министерство отмечает, что переход к более экологичным системам отопления должен происходить постепенно, с учетом финансовых возможностей жителей.

Это означает, что наличие газового котла само по себе не обязывает владельца немедленно покупать новое оборудование. Однако при планировании замены отопительной системы стоит учитывать долгосрочные ограничения на использование ископаемого топлива.

Среди возможных альтернатив министерство называет тепловые насосы, отопительные системы на биомассе и комбинированные решения, позволяющие использовать несколько источников энергии.

Для тех, кто уже решил отказаться от газового отопления, в Латвии действует программа государственной поддержки. Она доступна с 2022 года и предусматривает помощь домохозяйствам при замене оборудования, использующего ископаемое топливо, на более экологичные системы.

В рамках программы газовый котел можно заменить на тепловой насос, гранульный котел или систему солнечных коллекторов. Также предусмотрена поддержка подключения к централизованному теплоснабжению.

Подать заявку на финансирование можно до конца 2029 года или до исчерпания выделенных средств.

Таким образом, хотя газовое отопление в Латвии пока остается разрешенным, при выборе нового оборудования все большее значение приобретают будущие требования ЕС и возможность использования возобновляемых энергоресурсов. Для владельцев существующих котлов главным вопросом остается не немедленная замена, а планирование отопления на ближайшие годы.

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#климат #Латвия #экология #отопление #энергетика #Евросоюз
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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