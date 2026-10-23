Президент Латвийской академии наук (ЛАН) Ивар Калвиньш допускает возможность ухода со своего поста после скандала вокруг предоставления латвийского гражданства гражданке Индии Дивье Вишванате.

В открытом письме общественности и СМИ он признал допущенные ошибки, принес извинения и объяснил, почему поддержал кандидатуру женщины, научные достижения которой впоследствии вызвали серьезные сомнения.

Как сообщает агентство LETA, Калвиньш заявил, что подготовил рекомендацию о предоставлении Вишванате гражданства, основываясь на информации, полученной от партнера Академии наук — ООО «Институт экономики ЛАН».

Предоставленные сведения касались академического образования Вишванаты, ее научных публикаций, международного исследовательского сотрудничества, а также предполагаемого вклада в развитие научной и производственной инфраструктуры Латвии.

По словам Калвиньша, лишь 21 октября коллеги сообщили ему об обстоятельствах, которые дают основания усомниться в содержании и авторстве научных публикаций, перечисленных на сайте Вишванаты.

Личное мнение стало официальным документом

Калвиньш также признал, что при оформлении электронной подписи была допущена ошибка. В результате его личная рекомендация оказалась оформлена и отправлена как официальный документ Латвийской академии наук.

Президент ЛАН подчеркнул, что рекомендация не отражала официальную позицию академии. Он взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения коллегам и общественности.

Калвиньш заверил, что не намеревался наносить ущерб репутации академии или подрывать доверие общества к ученым.

Что касается возможной отставки, окончательное решение он намерен согласовать с решением общего собрания ЛАН.

Сейм сначала предоставил гражданство, а затем отменил собственное решение

Тем временем скандал уже привел к беспрецедентному парламентскому решению.

В четверг, 22 октября, Сейм Латвии в срочном порядке принял закон, которым признал недействительным с момента принятия собственный закон недельной давности о предоставлении Дивье Вишванате латвийского гражданства.

Инициаторами отмены выступили депутаты партии «Новое Единство».

Ранее парламентская комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества обосновывала предоставление гражданства особыми заслугами Вишванаты.

В документах утверждалось, что она обладает докторской степенью в области компьютерных наук, занимается информационными технологиями, искусственным интеллектом, анализом данных и фармацевтическими исследованиями.

Отмечалось также, что с 2019 года ее профессиональная деятельность связана с Латвийской академией наук, а с 2024 года она руководит лабораторией искусственного интеллекта в компании Dr. Vishys.

Компания без оборота и с убытками более 200 тысяч евро

Дополнительные вопросы вызвала деятельность компании Dr. Vishys.

Согласно данным Firmas.lv, предприятие принадлежит Канану Вишванату, который сам получил латвийское гражданство за особые заслуги осенью 2023 года при поддержке Академии наук. Тогда его также представляли как ученого и предпринимателя в фармацевтической отрасли.

Однако, по имеющейся информации, в последние пару лет компания работала без оборота, накопив убытки свыше 200 тысяч евро.

При этом в документах парламентской комиссии утверждалось, что деятельность Дивьи Вишванаты способствует внедрению искусственного интеллекта в фармацевтике, коммерциализации научных разработок и созданию инновационных продуктов.

Поддерживая предоставление гражданства, комиссия ссылалась также на развитие международного научного сотрудничества, привлечение иностранных инвестиций и повышение конкурентоспособности Латвии.

Президент потребовал разобраться

После парламентского голосования в публичном пространстве появились сомнения относительно подлинности научных публикаций Вишванаты, ее образования и обоснованности предоставления гражданства.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал депутатов устранить возникшие сомнения и при необходимости пересмотреть принятое решение.

Сама Вишваната ранее отвергла обвинения, заявив, что представленные Сейму документы являются подлинными и прошли проверку.

Теперь последствия этой истории могут затронуть не только решение о гражданстве, но и руководство одного из главных научных учреждений страны. Ивар Калвиньш пока не объявил об отставке, однако впервые публично допустил такую возможность.