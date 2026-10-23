Зарплаты работников культуры в Латвии значительно отстают от средней оплаты труда в государственном секторе, а музыкантам национальных оркестров предлагают меньше, чем их коллегам в Литве и Эстонии. Чтобы привлечь внимание к проблеме финансирования, учреждения культуры в ноябре проведут многодневную акцию «Культура (вы)живает».

Работники культуры Латвии заявляют о растущем разрыве в зарплатах с другими сферами государственного сектора и соседними странами. Недостаток финансирования затрудняет не только повышение оплаты труда, но и привлечение специалистов, а также развитие культурных учреждений.

На пресс-конференции в четверг представители отрасли привели конкретные примеры различий в зарплатах музыкантов национальных симфонических оркестров стран Балтии.

Как рассказал член правления Латвийской ассоциации профессиональных музыкальных коллективов и директор Латвийской национальной оперы и балета Сандис Волдиньш, Латвийский национальный симфонический оркестр предлагает музыканту группы вторых скрипок зарплату 1512 евро до уплаты налогов, или около 1150 евро на руки.

Для сравнения, Литовский национальный симфонический оркестр ищет музыканта группы ударных инструментов с брутто-зарплатой 2068 евро, что составляет примерно 1300 евро после уплаты налогов.

В Эстонском национальном симфоническом оркестре музыканту группы контрабасов предлагают 1900 евро до уплаты налогов, или около 1550 евро на руки.

Таким образом, среди приведенных вакансий предложение латвийского оркестра оказалось самым низкооплачиваемым. При этом речь идет о разных инструментальных группах, поэтому эти суммы показывают различия между конкретными вакансиями, а не средние зарплаты всех оркестрантов.

Проблема касается далеко не только музыкантов. С недостаточным финансированием сталкиваются музеи, библиотеки, архивы, театры и другие учреждения культуры.

Во втором квартале 2026 года средняя брутто-зарплата работников учреждений культурного наследия составляла 1395 евро, а в сфере исполнительских искусств — 1365 евро. Для сравнения, средняя зарплата в общественном секторе достигала 1926 евро до уплаты налогов.

Это означает, что разница составляла от 531 до 561 евро в месяц. Иными словами, работники указанных сфер культуры в среднем зарабатывали примерно на 28–29% меньше, чем занятые в общественном секторе.

По оценке представителей отрасли, для устранения этого разрыва потребовалось бы значительно больше средств, чем можно найти путем перераспределения существующего бюджета культуры.

«Разрыв в оплате труда с остальным государственным сектором в Латвии, по предварительным расчетам, составляет 30 млн евро, и он настолько велик, что утопично думать, будто это можно решить за счет внутреннего перераспределения ресурсов в сфере культуры», — подчеркнул Волдиньш.

На отдельную проблему обратила внимание директор Латвийской национальной библиотеки Дагния Балтиня.

По ее словам, у большинства сотрудников государственных учреждений культурного наследия зарплаты установлены на минимальном уровне или близко к нижней границе, предусмотренной для соответствующей группы должностей.

Поэтому общие ограничения на повышение зарплат в государственном управлении особенно сильно затрагивают именно учреждения культуры, где исходный уровень оплаты труда уже сравнительно низкий.

Представители отрасли считают, что при установлении единых ограничений необходимо учитывать эти различия. Они требуют пересмотреть действующие ограничения на оплату труда, не распространяя их на сферу культуры, а также отказаться от запланированного на 2027 год сокращения финансирования зарплат.

Для учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры, предусмотренное сокращение составит более 1,2 миллиона евро.

Чтобы привлечь внимание общества и властей к ситуации, в ноябре учреждения культуры намерены провести многодневную акцию «Культура (вы)живает». Ее участники хотят обратить внимание не только на размер зарплат, но и на последствия недостаточного финансирования для работы культурных учреждений и возможности привлекать новых специалистов.

Таким образом, представители отрасли добиваются изменения подхода к финансированию культуры, предупреждая, что существующий разрыв в оплате труда невозможно устранить исключительно за счет внутренних ресурсов.