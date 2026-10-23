Сейм одобрил введение национального роуминга, который позволит в кризисных ситуациях переключаться на сеть другого мобильного оператора. Однако для жителей Латгале проблема гораздо шире: мобильная связь пропадает даже на основных дорогах, а некоторым школам и туристическим объектам приходится пользоваться спутниковым интернетом.

В Латвии появится национальный роуминг — возможность пользоваться сетью другого мобильного оператора, если во время кризиса собственная сеть длительное время недоступна. Соответствующие поправки Сейм 23 октября поддержал в окончательном чтении. Операторы должны обеспечить новую возможность до 1 июля 2027 года, сообщают Новости ТВ3.

Однако национальный роуминг предназначен для кризисных ситуаций и сам по себе не решит проблему недостаточного покрытия мобильной связью в повседневной жизни. Особенно остро она ощущается в приграничных и малонаселенных районах Латгале.

В некоторых населенных пунктах мобильная связь настолько нестабильна, что жители не всегда могут даже совершить обычный звонок. Проблемы возникают и у школ, которым необходим постоянный доступ к интернету.

Как рассказал исполнительный директор самоуправления Аугшдаугавского края Петерис Дзалбе, в нескольких учебных заведениях мобильное покрытие практически отсутствует.

«Земгальская средняя школа, Ранденская основная школа, Лауцесская основная школа — там вообще нет покрытия. Самоуправление вынуждено использовать Starlink, возможно, временами переплачивая, но мы должны обеспечить учебный процесс, чтобы в школах был постоянный интернет», — пояснил Дзалбе.

Плохая связь затрудняет и работу самого самоуправления. За пределами волостных центров сигнал нередко слабеет или исчезает полностью.

Туристам трудно дозвониться, предпринимателям — работать

Недостаточное покрытие становится дополнительной проблемой для туристической отрасли Латгале. Посетители ожидают привычного качества связи, однако в некоторых местах не могут воспользоваться мобильным интернетом или связаться с владельцами гостиниц и гостевых домов.

В Лиелборнском поместье также пришлось перейти на спутниковый интернет Starlink. По словам владелицы Норы Пойши-Даниловой, раньше ее устраивала связь LMT, но после перехода на 5G качество подключения заметно ухудшилось.

«Нас в этом регионе становится так мало. Нам определенно нужно актуализировать эту проблему, потому что люди все равно сюда приезжают и ожидают, что качество связи здесь будет таким же, как там, где они живут постоянно. И, конечно, если это не так, весь негатив приходится выслушивать поставщикам туристических услуг», — рассказала предпринимательница.

Руководитель Лудзенского туристического центра Лига Кондрате признает, что за последние годы покрытие в регионе улучшилось. Тем не менее перебои со связью продолжают мешать как местным жителям, так и бизнесу.

По ее словам, предпринимателям трудно поддерживать связь с клиентами, работать с сайтами и платформами бронирования, участвовать в онлайн-обучении и организовывать удаленную работу.

«Для туриста это означает, что он не может дозвониться до хозяина. Это означает, что он понимает: услуга некачественная или недоступная», — пояснила Кондрате.

Связь исчезает даже на основных дорогах

Проблема касается не только небольших деревень у границы. Участки без стабильного мобильного покрытия встречаются и на государственных и региональных дорогах.

«Я могу совершенно уверенно сказать, что при поездке из любого крупного города в другой крупный город, например из Резекне в Даугавпилс, из Лудзы в Резекне или Балви либо в Краславу, по дороге всегда будут участки, где связь прерывается или ее вообще нет», — рассказала Кондрате.

Таким образом, с перебоями сталкиваются не только жители отдаленных населенных пунктов, но и автомобилисты, путешественники и люди, которым необходимо оставаться на связи в дороге.

Для улучшения покрытия нужны более 100 базовых станций

В Latvijas mobilais telefons (LMT) объясняют, что развитие мобильной сети в приграничных районах связано с серьезными техническими и финансовыми трудностями.

Леса и особенности рельефа ухудшают распространение сигнала. Строительство новых базовых станций осложняют заболоченные территории и высокая стоимость подключения электричества. Кроме того, существуют ограничения на использование частот.

Главная экономическая проблема — небольшое количество потенциальных пользователей. В малонаселенных районах затраты на строительство инфраструктуры зачастую не окупаются.

По оценке LMT, для обеспечения качественной и стабильной связи в приграничных районах необходимо установить более 100 дополнительных базовых станций.

«Это очень, очень большие денежные средства. Соответственно, этот процесс должен происходить таким образом, чтобы в местах, где территории менее населены, где сложно разместить эти базовые станции, но связь все же необходима, различные организации объединяли усилия и совместно строили эту сеть», — заявила директор службы обслуживания частных клиентов LMT Илзе Саулите.

В компании считают, что ситуацию могло бы улучшить использование государственной инфраструктуры для размещения оборудования мобильных операторов. LMT также изучает возможности сотрудничества с поставщиками спутниковых услуг.

Государство предлагает скидки, но операторы не спешат

Часть инфраструктуры для развития связи уже существует. Латвийский государственный центр радио и телевидения (ЛГЦРТ) предлагает операторам арендовать свою оптоволоконную сеть, в том числе на льготных условиях.

Сейчас определены 70 малонаселенных территорий, где операторы могут получить скидку 30% на аренду инфраструктуры.

Как пояснила руководитель корпоративных коммуникаций ЛГЦРТ Винета Спругайне, речь идет о местах, где в течение 36 месяцев операторы не арендовали сеть и не предоставляли услуги населению, а плотность населения составляет менее 20 человек на километр сдаваемой в аренду сети.

«Таким образом, с помощью этой скидки государство также стимулирует интерес операторов», — отметила Спругайне.

Теперь рассматривается предложение расширить число территорий, имеющих право на поддержку, с 70 до 130, а также распространить льготные условия на всю приграничную территорию.

Однако даже действующие скидки пока не привели к заметному росту интереса операторов в Латгале. Именно в этом регионе государственной оптоволоконной сетью пользуется меньше всего компаний связи по сравнению с остальной Латвией.

Причина заключается в том, что аренда магистральной инфраструктуры — лишь часть затрат. Чтобы интернет появился непосредственно у жителей и предприятий, операторам необходимо дополнительно вкладывать средства в подключение конечных пользователей.

Таким образом, национальный роуминг повысит устойчивость мобильной связи во время кризисов, но повседневная доступность интернета и телефонной связи в Латгале по-прежнему зависит от дальнейшего развития инфраструктуры.