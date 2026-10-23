По статистике, в Латвии распадается примерно каждый третий заключенный брак, причем более чем в половине распавшихся семей есть несовершеннолетние дети.

Например, в 2024 году произошло 5328 разводов. Средняя продолжительность брака до развода в стране составляет чуть более 13 лет. Соответственно, нередко в семье остается ребенок-подросток — в особо уязвимый период своей жизни.

Нередко жизнь таких детей становиться невыносимой. В Латвии официально установлены три уровня угрозы ребенку. Начнем с самого низкого.

Третий уровень характеризуется обычной нехваткой средств и ресурсов. Здесь могут помочь центры поддержки семей, родительские программы, помощь со стороны школ и медицинских учреждений. Задействуются социальные службы.

Второй уровень характеризуется уже серьезными рисками — зависимостями родителей, длительной бедностью, множественными проблемами. Возможны психические нарушения у родителей, проявления насилия в семье. На этом этапе проводится комплексная оценка потребностей семьи, планируется поддержка с участием социальной службы, а при возрастании рисков — и сиротского суда.

Первый уровень характеризуется острой угрозой безопасности, здоровью и жизни ребенка и требует незамедлительных действий, вплоть до возможного изъятия детей из семьи. Здесь, кроме вышеперечисленных структур, задействуется уже и полиция.

«Нынешняя практика в отношении детей выглядит шокирующе — по данным опросов, четверо из семи детей узнают об изъятии из семьи непосредственно в момент, когда их забирают. Ребенку непонятно, зачем, куда и на какой срок его увозят», – рассказал в Сейме Илзе Курме, директор Департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния.

Как сообщал bb.lv, в 2027 году у оставшихся детей Латвии начнется новая жизнь. Что изменится?