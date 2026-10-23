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В Риге перекроют важный железнодорожный переезд: даты и часы 0 68

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Переезд на Крустпилс

Рижских автомобилистов предупреждают о временных ограничениях движения на улице Крустпилс. Из-за ремонта железнодорожного переезда с 26 октября по 3 ноября здесь будут действовать ограничения, причём в некоторые ночи проезд полностью закроют.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на представителей Latvijas dzelzceļš (LDz), ремонтные работы необходимы для повышения безопасности и улучшения технического состояния железнодорожной инфраструктуры.

Работы будут проводиться на железнодорожном переезде на улице Крустпилс в Риге.

Когда переезд полностью закроют?

Движение транспорта через переезд будет полностью прекращено в три ночных периода:

  • С 26 октября, 19:00, до 27 октября, 06:00.

  • С 28 октября, 19:00, до 29 октября, 06:00.

  • С 29 октября, 19:00, до 30 октября, 06:00.

В указанные часы автомобилистам придётся выбирать альтернативные маршруты.

Когда движение ограничат одной полосой?

В отдельные дни проезд через переезд сохранится, однако движение будет организовано только по одной полосе:

  • 30 октября — с 08:00 до 20:00.

  • 2 ноября — с 08:00 до 20:00.

  • 3 ноября — с 08:00 до 20:00.

В эти периоды возможны затруднения движения и увеличение времени в пути.

Ремонтные работы запланированы до 3 ноября включительно.

Что известно о Latvijas dzelzceļš?

По данным компании, оборот концерна Latvijas dzelzceļš в 2025 году составил 201,189 млн евро, что на 13,9% меньше, чем годом ранее.

При этом убытки концерна сократились в пять раз — до 7,823 млн евро.

Оборот непосредственно LDz в прошлом году составил 142,549 млн евро, снизившись на 8,1% по сравнению с 2024 годом.

В рамках реорганизации концерна в октябре 2025 года к дочерней компании LDz Cargo были присоединены предприятия LDz ritošā sastāva serviss и LDz loģistika.

В состав концерна также входят LatRailNet, отвечающая за определение платы за использование инфраструктуры и распределение её пропускной способности, а также охранное предприятие LDz apsardze.

Что важно знать водителям?

Главное — учитывать три периода полного закрытия переезда в ночные часы и ограничения движения до одной полосы в дневное время. Водителям, регулярно пользующимся улицей Крустпилс, рекомендуется заранее планировать поездки, чтобы избежать задержек.

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#Латвия #безопасность #инфраструктура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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