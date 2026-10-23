В Латвии разгорается скандал вокруг военного мотоклуба MMC Patrioti. В мессенджерах распространяются изображения якобы расклеенных в Риге плакатов, призывающих к акции протеста против миграции возле Исламского культурного центра. Организаторами названы военные мотоклубы Латвии и Литвы. Однако сами мотоциклисты заявляют, что никакой акции не планировали, и намерены обратиться в полицию.

Как сообщает агентство LETA, президент латвийского военного мотоклуба MMC Patrioti Гатис Висманис заявил о подготовке официального обращения в Государственную полицию в связи с распространением ложной информации и попыткой дискредитации организации.

Плакаты появились, но организаторы о митинге ничего не знают

Поводом для обращения стали изображения плакатов, распространяемые через приложения для обмена сообщениями.

На них содержится приглашение принять участие в акции протеста против миграции возле Латвийского исламского культурного центра в Риге.

В качестве организаторов указаны латвийский военный мотоклуб MMC Patrioti и литовский Perkūnas MMC.

Однако, по словам Висманиса, ни один из этих клубов не планировал подобного мероприятия.

Более того, представители латвийского мотоклуба узнали о распространяемой от их имени информации от Государственной полиции.

Теперь организация готовит официальное заявление правоохранительным органам. Кроме того, в социальных сетях будет опубликовано опровержение с разъяснением, что оба военных мотоклуба не имеют отношения к предполагаемой акции.

«Кто-то пытается очернить латвийских военнослужащих»

Гатис Висманис считает, что распространение подобных материалов может быть целенаправленной попыткой нанести ущерб репутации латвийских военных.

По его мнению, неизвестные лица используют название мотоклуба, чтобы создать ложное впечатление об участии военнослужащих в антимигрантских протестах.

При этом пока не установлено, кто именно подготовил и распространил изображения плакатов.

Что известно о MMC Patrioti?

MMC Patrioti — первый и единственный в Латвии военный мотоклуб, объединяющий действующих и отставных профессиональных военнослужащих, а также бойцов Земессардзе.

Для вступления в организацию необходимо прослужить в Национальных вооружённых силах Латвии или Земессардзе не менее трёх лет.

Клуб поддерживает тесные контакты с литовским военным мотоклубом Perkūnas и мотоциклетным подразделением эстонской добровольческой военизированной организации Kaitseliit.

MMC Patrioti также сотрудничает с Национальными вооружёнными силами Латвии.

Его участники неоднократно принимали участие в мероприятиях, организованных армией, в том числе в региональных военных парадах 4 мая, посвящённых восстановлению независимости Латвии.

При этом Национальные вооружённые силы не предоставляют мотоклубу финансирования.

Скандальная акция у мечети в Литве

История получила дополнительный резонанс на фоне событий, произошедших 11 сентября в литовском Каунасе.

Тогда группа мотоциклистов устроила акцию протеста возле местной мечети непосредственно во время молитвы мусульман.

Пока верующие молились на газоне возле здания, участники акции скандировали «Литва», громко включали тяжёлую металлическую музыку и заводили двигатели мотоциклов.

Один из протестующих держал в руках отрубленную свиную голову.

Полиция возбудила административное дело в связи с проведением несанкционированного собрания.

Однако, как выяснило агентство LETA, представители литовского военного мотоклуба Perkūnas MMC в этой акции не участвовали.

В сообщениях правоохранительных органов и СМИ основными участниками и организаторами протеста назывались другие литовские мотоклубы.

Кто стоит за фальшивыми приглашениями?

Пока неизвестно, кто распространяет изображения плакатов с названиями латвийского и литовского военных мотоклубов и с какой целью это делается.

Сами организации отрицают причастность к предполагаемому протесту.

Таким образом, история с приглашениями на антимигрантскую акцию в Риге может оказаться не реальным анонсом мероприятия, а попыткой использовать репутацию военных мотоциклистов в чужих интересах. Теперь обстоятельства распространения этих материалов предстоит выяснять правоохранительным органам.