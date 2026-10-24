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«Даже смерть поделили»: в Латвии раскрыли похоронный картель с тендерами на два миллиона евро 4 942

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Похороны

Государственная полиция Латвии не заключала договоров ни с одной из компаний похоронной отрасли, уличённых Советом по конкуренции в участии в картельном сговоре.

При этом именно во время полицейского тендера возникли подозрения о возможном существовании запрещённого соглашения, сообщает агентство LETA.

Как пояснили в отделе общественных отношений Госполиции, при проведении закупки в 2025 году выяснилось, что самое дешёвое предложение, по всей видимости, было фиктивным. Предприниматель не смог внятно объяснить и обосновать, каким образом он собирается оказывать услуги по предложенной цене.

В распоряжение закупочной комиссии полиции также поступила информация о возможном сговоре между участниками рынка. Об этом незамедлительно сообщили в Совет по конкуренции.

Восемь компаний оштрафованы за картельный сговор

Ранее Совет по конкуренции Латвии объявил о выявлении картеля в сфере ритуальных услуг. Восемь компаний получили штрафы на общую сумму 47 124 евро.

Участниками запрещённого соглашения признаны:

  • SIA ABSocial;
  • SIA Rīgas memoriālais centrs;
  • SIA Flammax;
  • SIA Krematoriju apvienība;
  • SIA RR Company;
  • SIA Terrawood;
  • SIA Fungi International;
  • SIA Sanitārais transports.

Кроме того, ведомство установило активное участие в сговоре компании SIA Nacionālais apbedīšanas dienests. Однако поскольку предприятие прекратило деятельность ещё в 2024 году, дело против него не возбуждалось и штраф не назначался.

Кто заплатит больше всего?

Размер штрафов составил от 2% до 4,5% чистого оборота компаний за последний финансовый год. При определении суммы учитывалась роль каждого участника в нарушении.

Самый крупный штраф — 22 748 евро — получила компания Krematoriju apvienība.

Компании ABSocial и Rīgas memoriālais centrs, которые рассматривались как один участник рынка, оштрафованы на 13 980 евро.

Flammax предстоит заплатить 7249 евро, RR Company — 1047 евро.

Ещё три компании — Terrawood, Fungi International и Sanitārais transports — получили штрафы по 700 евро каждая.

Похоронные услуги на два миллиона евро

Расследование показало, что участники картеля договаривались о распределении государственных и муниципальных заказов.

По данным Совета по конкуренции, компании координировали своё участие или неучастие как минимум в 13 публичных закупках, связанных с оказанием похоронных услуг и перевозкой умерших специализированным транспортом.

Для создания видимости конкуренции участники сговора обменивались коммерчески чувствительной информацией, подавали фиктивные конкурирующие предложения и без достаточных оснований отзывали уже поданные заявки.

Речь идёт о тендерах, которые в период с 2020 по 2025 год проводили Рижская Восточная клиническая университетская больница, государственные центры социального ухода, Рижское самоуправление и Государственная полиция.

Общая предполагаемая стоимость этих закупок составляла около двух миллионов евро.

Таким образом, выявленный картель затрагивал не только коммерческий рынок похоронных услуг, но и государственные заказы, оплачиваемые из общественных средств.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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