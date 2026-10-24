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День Андрона Звездочета. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 25 октября 2026 года? 2 589

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пров, Тарах и Андроник. Они пострадали за христианскую веру в 304 году

25 октября 2026 года вспоминают трех святых мучеников Анзарвских — Прова, Тараха и Андроника. Еще этот день называли днем Андрона Звездочета. Принято было ночью после него наблюдать за звездами. Говорили: «Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть».

О чем вспоминают в Церкви 25 октября 2026 года

Пров, Тарах и Андроник были христианами и жили во времена правления римского императора Диоклетиана. Они жили в городе Тарсе Киликийской (сейчас это город в центре Турции). В 304 году его схватили и отправили на суд к правителю города проконсулу Нумерию Максиму. Тот велел им прилюдно принести жертву языческим богам.

Но Тарах возразил, что приносит жертву истинному Богу в своем чистом сердце. За это его били, а потом отправили в тюрьму. Затем также поступили с Провом, а потом и с Андроником. Несколько дней троих христиан по очереди выводили из камеры и мучили, но они не отреклись от веры. Тогда их кинули на съедение львам, но по милости Господа хищники не тронули их. Тогда в ожесточении их разрубили на части. Христиане смогли получить их останки и тайно похоронить.

Смысл праздника

Вспоминают людей, пострадавших за веру и тем подавших пример стойкости другим.

Народные приметы погоды

Если звезды мигают, скоро погода изменится, если горят ярко — год впереди будет сухой, а в ближайшие дни будет ветрено, много звезд видно — к хорошему урожаю, тусклые звезды — к оттепели, синий отблеск звезд — к морозам.
Если ветер слабый, впереди долгий период пасмурной погоды.
Южный ветер к теплу, северный — к холоду.
Гром в этот день — к бесснежной зиме.

Что можно делать 25 октября 2026 года

Отличный повод посетить планетарий или просто понаблюдать за звездами ночью.
Хорошо провести день в мирной спокойной обстановке с друзьями и родственниками.

Что нельзя делать 25 октября 2026 года

Нельзя громко смеяться.
Нельзя спрашивать из-за двери на стук или звонок: «Кто там?»
Нельзя ни на кого обижаться.
Плохо делать ремонт и особенно — белить стены.
Нельзя покупать новое постельное белье.
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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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