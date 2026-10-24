25 октября 2026 года вспоминают трех святых мучеников Анзарвских — Прова, Тараха и Андроника. Еще этот день называли днем Андрона Звездочета. Принято было ночью после него наблюдать за звездами. Говорили: «Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть».

О чем вспоминают в Церкви 25 октября 2026 года

Пров, Тарах и Андроник были христианами и жили во времена правления римского императора Диоклетиана. Они жили в городе Тарсе Киликийской (сейчас это город в центре Турции). В 304 году его схватили и отправили на суд к правителю города проконсулу Нумерию Максиму. Тот велел им прилюдно принести жертву языческим богам.

Но Тарах возразил, что приносит жертву истинному Богу в своем чистом сердце. За это его били, а потом отправили в тюрьму. Затем также поступили с Провом, а потом и с Андроником. Несколько дней троих христиан по очереди выводили из камеры и мучили, но они не отреклись от веры. Тогда их кинули на съедение львам, но по милости Господа хищники не тронули их. Тогда в ожесточении их разрубили на части. Христиане смогли получить их останки и тайно похоронить.

Смысл праздника

Вспоминают людей, пострадавших за веру и тем подавших пример стойкости другим.

Народные приметы погоды

Если звезды мигают, скоро погода изменится, если горят ярко — год впереди будет сухой, а в ближайшие дни будет ветрено, много звезд видно — к хорошему урожаю, тусклые звезды — к оттепели, синий отблеск звезд — к морозам. Если ветер слабый, впереди долгий период пасмурной погоды. Южный ветер к теплу, северный — к холоду. Гром в этот день — к бесснежной зиме.

Что можно делать 25 октября 2026 года

Отличный повод посетить планетарий или просто понаблюдать за звездами ночью. Хорошо провести день в мирной спокойной обстановке с друзьями и родственниками.

Что нельзя делать 25 октября 2026 года