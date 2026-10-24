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Эмигрантов в Латвию поставляют не только Афганистан и Индия, но и Литва с Эстонией - майор Таракановс 7 14285

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: граница

На улицах Риги и других городов республики стало ощутимо больше представителей «третьего мира». Кто все эти люди? Это попытался выяснить XIV Сейм ЛР под конец своих полномочий.

Одна из депутатов подняла вопрос «исчезнувших» иностранцев, которые входят в Латвию, а потом выходят из нее.

Главный инспектор Отдела возвращения и убежища майор Викторс Таракановс проинформировал, что существует процедура реадмиссии — возвращения тех пришельцев, которые, попав сначала в Латвию, затем перебрались, например, в Литву или Эстонию.

С 1 января по 4 октября нашей стране пришлось принять обратно 1428 человек из Литвы и 10 из Эстонии.

Разумеется, возвращению непрошеных гостей никто у нас не рад — однако у многих иностранцев, которых впоследствии поймали в сопредельных республиках, имеются документы, выданные в латвийских центрах для лиц, ищущих убежище. К тому же остаются цифровые следы в телефонах нелегалов, потому, хочешь не хочешь, приходится их принимать.

Иностранец, впервые попавший в Евросоюз, имеет право просить убежище. Дублинский регламент устанавливает правила определения государства ЕС, ответственного за рассмотрение заявления о предоставлении международной защиты. Во многих случаях таким государством становится страна первого въезда в Евросоюз. Поэтому «латвийских» нелегалов, сбежавших в богатые страны ЕС, возвращают в ЛР. Это предусмотрено Дублинским регламентом III, принятым в 2013 году.

Кто-то задерживается в стране надолго. Как сообщила Лига Виюпе, руководительница Отдела по делам убежища Управления по делам гражданства и миграции, в этом году 37 иностранцам предоставлен статус беженца, и ещё 69 получили альтернативный статус. В большинстве своём это выходцы из Афганистана, где при талибах сторонникам предыдущих властей действительно грозит «секир-башка». На втором месте — Пакистан, представлены также Сомали, Эритрея, Йемен.

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#Латвия #миграция #беженцы #интеграция
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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