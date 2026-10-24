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Каждые девять минут — авария: что творилось на дорогах Латвии в пятницу 1 2379

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария

За минувшие сутки в Латвии произошло 157 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 21 человек. Среди пострадавших — четыре велосипедиста, три пешехода и два водителя электросамокатов, сообщили в Государственной полиции.

Больше всего аварий зарегистрировано в Рижском регионе — 96. В десяти случаях ДТП в столице и её окрестностях были пострадавшие.

За сутки полиция зафиксировала 403 административных нарушения правил дорожного движения. Из них 166 связаны с превышением скорости, ещё два — с агрессивным вождением.

Кроме того, в пятницу на дорогах Латвии были задержаны восемь водителей автомобилей и мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения и один водитель под воздействием наркотиков. Во всех девяти случаях начаты уголовные процессы.

Напомним, в пятницу около 14:20 в Кулдигском крае, в Кабильской волости, на автодороге Тукумс — Кулдига произошла смертельная авария. Легковой автомобиль BMW врезался в дерево.

В результате столкновения водитель автомобиля погиб от полученных травм, а пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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