Латвия вошла в тройку европейских стран с наименее прозрачным рынком подержанных автомобилей.

Согласно исследованию платформы carVertical, почти 60% проверенных в этом году машин ранее получали повреждения, а почти у каждой десятой был скручен пробег.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на данные компании, Латвия заняла 21-е место среди 23 стран Европы по уровню прозрачности рынка подержанных автомобилей. Хуже ситуация только в Болгарии и Украине.

Для сравнения, Эстония расположилась на 19-м месте, Польша — на 16-м, а Финляндия оказалась на четвёртой позиции.

Почти шесть из десяти автомобилей имеют историю повреждений

Одной из главных проблем латвийского рынка остаётся большое количество автомобилей, ранее побывавших в авариях или получавших другие повреждения.

По данным carVertical, 58,5% проверенных в Латвии автомобилей имели записи о повреждениях. Годом ранее этот показатель составлял 59,2%.

При этом средняя стоимость зафиксированных повреждений выросла с 2754 до 3371 евро. Таким образом, хотя доля автомобилей с историей повреждений немного сократилась, средняя сумма ущерба увеличилась более чем на 22%.

Скрученный пробег: ситуация немного улучшилась

Ещё одна распространённая проблема — манипуляции с показаниями одометра.

В этом году признаки скрученного пробега были обнаружены у 9,4% проверенных автомобилей. Годом ранее таких машин было 10,8%.

Средний размер корректировки пробега составил 93 006 километров против 102 435 километров годом ранее. Снижение достигло 9,2%.

Однако даже после некоторого улучшения ситуация остаётся тревожной: почти каждый десятый проверенный автомобиль имел недостоверные показания пробега.

Семь из десяти автомобилей привезены из-за границы

Особенностью латвийского рынка остаётся высокая доля импортированных автомобилей.

Согласно исследованию, 69,8% проверенных автомобилей были ввезены из-за рубежа. В прошлом году этот показатель составлял 70,5%.

Несмотря на небольшое снижение, Латвия по-прежнему входит в число европейских стран с наиболее высокой долей импортированных подержанных машин.

Эксперты отмечают, что при покупке автомобиля, ранее эксплуатировавшегося за границей, сложнее восстановить полную историю его технического состояния. Этим могут пользоваться недобросовестные продавцы, скрывающие информацию об авариях, ремонтах и реальном пробеге.

Немного увеличился и средний возраст проверенных автомобилей — с 11,4 до 11,6 года.

Что важно знать покупателям

Исследование показывает, что покупка подержанного автомобиля в Латвии по-прежнему сопряжена с существенными рисками. Даже внешне исправная машина может иметь историю серьёзных повреждений или значительно больший пробег, чем указано на приборной панели.

Вместе с тем наличие записи о повреждениях не обязательно означает, что автомобиль попадал в тяжёлую аварию: речь может идти и о сравнительно небольших повреждениях.

Поэтому перед покупкой специалисты рекомендуют проверять историю автомобиля, сопоставлять данные о пробеге и проводить независимую техническую диагностику.