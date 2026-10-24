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Кого в Сейме ценят больше всех: названы герои заседаний с самыми большими зарплатами 7 3904

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание Сейма
ФОТО: Valsts kanceleja

Самое высокое вознаграждение среди депутатов Сейма Латвии в сентябре 2026 года получила спикер парламента Дайга Миериня (СЗК) — 7645,85 евро. Об этом свидетельствуют опубликованные Сеймом данные.

Второе место по размеру выплат занял Янис Грасбергс (Национальное объединение), получивший 5636,76 евро. На третьем месте оказался Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) с вознаграждением в размере 5280,30 евро.

В число наиболее высокооплачиваемых депутатов также вошли Артурс Бутанс (Национальное объединение), получивший 5216,79 евро, и Линда Матисоне («Объединённый список») — 5216,55 евро.

Более 5000 евро в сентябре получили также Аугустс Бригманис (СЗК) — 5145,42 евро, Айва Виксна («Объединённый список») — 5089,29 евро и Янис Вуцанс (СЗК) — 5017,92 евро.

К отметке в 5000 евро приблизились Андрей Юдин («Новое Единство»), которому выплатили 4989,72 евро, а также Занда Калниня-Лукашевица и Агнесе Краста (обе — «Новое Единство»), получившие по 4948,80 евро.

Свыше 4800 евро в сентябре получили Гунарс Кутрис (СЗК) — 4850,93 евро, Раймондс Бергманис («Объединённый список») — 4823,67 евро, а также Чеславс Батня и Юрис Вилюмс (оба — «Объединённый список»), которым выплатили по 4804,49 евро.

Из чего складывается зарплата депутатов

В 2026 году базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро до уплаты налогов.

Вознаграждение парламентариев выплачивается из государственного бюджета и регулируется Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.

Размер зарплат депутатов ежегодно пересматривается автоматически с учётом изменений средней заработной платы и инфляции в стране.

Помимо основной зарплаты, депутаты могут получать дополнительное вознаграждение за выполнение определённых обязанностей в президиуме Сейма, парламентских фракциях, комиссиях и подкомиссиях.

При этом за участие в заседаниях Сейма и комиссий, работу в делегациях и депутатских группах дополнительные выплаты не предусмотрены. Премии парламентариям также не выплачиваются.

Кроме того, депутатам компенсируют расходы, связанные с выполнением парламентских обязанностей. В частности, они могут претендовать на компенсацию аренды жилья и транспортных расходов.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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