Правительство Латвии рассматривает возможность выделения 50 тысяч евро на создание в Брюсселе мемориала жертвам тоталитарных режимов. Деньги планируется взять из государственной бюджетной программы «Средства на непредвиденные расходы», сообщает LETA со ссылкой на проект распоряжения Министерства иностранных дел.

Мемориал предполагается разместить на площади Леопольда рядом со зданием Европейского парламента. Его главной особенностью станут около 500 писем людей, подвергшихся репрессиям, которые воспроизведут на каменных плитах, покрывающих площадь.

Проект под названием «Эхо во времени» (Echo in Time) разработал архитектор Зивай Соу, победивший в международном конкурсе еще в 2017 году.

На что потратят латвийские деньги?

Реализацией проекта занимается некоммерческая организация «Европейская платформа памяти и совести» (PEMC).

Предполагается, что латвийское финансирование будет передано организации через посольство Латвии в Чехии. Средства направят прежде всего на подготовку документов для получения разрешения на строительство, сопровождение соответствующих процедур, разработку концепции виртуального центра документации, а также информационную кампанию и привлечение дополнительного финансирования.

Эти работы планируется завершить до 30 июня 2027 года, а окончательный отчет об использовании средств должен быть представлен до 30 июля.

При этом в документах особо оговаривается, что выделение денег не гарантирует ни получения разрешения на строительство, ни достижения всех целей проекта в установленные сроки.

Мемориал стоимостью более пяти миллионов евро

Общая стоимость создания мемориала оценивается примерно в 5,1 миллиона евро.

Ряд европейских государств уже выделил средства на его реализацию. Литва предоставила 70 тысяч евро, Чехия и Эстония — по 50 тысяч евро, Албания — 20 тысяч евро.

Европейский парламент в резолюции от 22 октября 2025 года поддержал идею софинансирования строительства мемориала при условии первоначальных взносов со стороны государств.

Как отмечает МИД Латвии, мемориал должен способствовать осмыслению последствий тоталитарных режимов XX века и более широкому признанию исторического опыта стран Балтии на общеевропейском уровне.

Однако ждать открытия памятника придется еще долго. Согласно нынешнему графику, реализация проекта намечена на 2028–2039 годы. Причем сроки могут увеличиться: все будет зависеть от объема привлеченного финансирования. Если необходимых средств не окажется, строительство будут вести поэтапно.

Таким образом, проект, победивший в архитектурном конкурсе еще в 2017 году, может быть полностью реализован лишь спустя более двух десятилетий...