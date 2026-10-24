Латвийская платформа общественных инициатив ManaBalss.lv, через которую граждане могут предлагать изменения в законодательстве и собирать подписи, нуждается в стабильном государственном финансировании. Однако предложенных парламентом 150 тысяч евро в год хватит лишь на поддержание её работы, но не на полноценное развитие, сообщает агентство LETA.

По оценке представителей ManaBalss.lv, для нормального функционирования платформы ежегодно требуется от 450 до 500 тысяч евро — примерно втрое больше суммы, которую предложили выделять депутаты Сейма.

Данных 600 тысяч граждан требуют защиты

Представители платформы отмечают, что 150 тысяч евро в год позволили бы стабилизировать её деятельность, но не обеспечили бы необходимые инвестиции в развитие технологий, кибербезопасность, проверку общественных инициатив и поддержку их авторов.

Особое внимание уделяется защите персональных данных. В распоряжении ManaBalss.lv находится информация более чем о 600 тысячах граждан Латвии, что требует соблюдения высоких стандартов информационной безопасности.

Согласно расчётам, представленным в бюро премьер-министра, ежегодные потребности платформы в финансировании составляют 370 тысяч евро из государственных источников при условии, что ещё около 100 тысяч евро удастся собрать за счёт небольших пожертвований.

Такая модель позволила бы не только покрывать текущие расходы, но и планомерно совершенствовать платформу, повышать удобство её использования и оказывать помощь авторам инициатив.

Пожертвований становится меньше

До сих пор деятельность ManaBalss.lv в значительной степени зависела от добровольных пожертвований. Однако в последние годы их объём сокращается.

Представители платформы признают, что полностью отказаться от привлечения частных средств не удастся. Тем не менее они считают необходимым обеспечить стабильное финансирование основных функций, чтобы работа сервиса не зависела от колебаний благотворительных поступлений.

Наиболее устойчивым решением в ManaBalss.lv называют смешанную модель финансирования, которая объединяла бы государственную поддержку, пожертвования граждан, проектные средства и другие независимые источники доходов.

При этом представители платформы особо подчёркивают: получение государственных денег не должно ставить под угрозу редакционную и политическую независимость ManaBalss.lv.

Сейм предлагает 150 тысяч евро, но денег пока нет

Сейм передал в Комиссию по правам человека и общественным делам коллективную инициативу о дальнейшем обеспечении деятельности ManaBalss.lv.

Правительству предложено найти решение для финансирования платформы начиная с 2027 года.

Парламентская Комиссия по мандатам, этике и заявлениям призвала Кабинет министров ежегодно выделять на эти цели не менее 150 тысяч евро. Одновременно профильной комиссии поручено оценить возможности долгосрочной финансовой поддержки.

Однако с деньгами уже возникли сложности.

Парламентский секретарь Министерства культуры Ивар Аболиньш сообщил, что ранее финансирование выделялось в виде разовой помощи, а сейчас у министерства нет средств для дальнейшей поддержки платформы.

Представители ManaBalss.lv, в свою очередь, заявили, что в условиях экономии не могут самостоятельно обеспечить необходимые расходы.

Более 80 инициатив стали законами

Платформа ManaBalss.lv работает с 2011 года и за это время превратилась в один из наиболее известных инструментов общественного участия в принятии государственных решений.

По данным авторов инициативы, за годы существования платформы более 140 общественных предложений дошли до рассмотрения в Сейме, а 83 из них привели к принятию законов.

Чтобы добиться постоянного финансирования ManaBalss.lv, граждане организовали специальный сбор подписей.

К 24 сентября 2026 года инициативу поддержал 10 301 человек, что позволило передать её на рассмотрение парламента.

Теперь депутатам и правительству предстоит решить, каким образом обеспечить дальнейшую работу платформы и при этом сохранить её независимость от политического влияния.