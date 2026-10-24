В Латвии планируют передать полиции полномочия по рассмотрению административных дел, связанных с нарушениями правил использования государственных символов. Речь идет о государственном флаге, гербе и гимне, а также гербах исторических земель Латвии.

Министерство юстиции Латвии подготовило поправки к законодательству, согласно которым такие административные дела будут рассматривать Государственная полиция или муниципальная полиция, а не административные комиссии самоуправлений, как это происходит сейчас.

Изменения предлагается внести в четыре закона: «О государственном гимне Латвии», Закон о гербах исторических земель Латвии, Закон о государственном гербе Латвии и Закон о государственном флаге Латвии.

В настоящее время полиция проводит необходимые процессуальные действия, однако окончательное решение по административному делу принимает административная комиссия самоуправления или ее подкомиссия.

После принятия поправок полиция сможет самостоятельно вести весь процесс — от возбуждения административного дела до обеспечения исполнения назначенного наказания.

За какие нарушения будет отвечать полиция?

Новый порядок коснется дел о грубом проявлении неуважения к государственному гимну, государственному гербу и гербам исторических земель Латвии.

Кроме того, полиция будет рассматривать нарушения правил использования государственного флага и герба, в том числе случаи, когда флаг не вывешивается в установленные законодательством дни.

Поправки к закону о гербах исторических земель также предусматривают передачу полиции дел, связанных с введением в заблуждение относительно правового статуса лица.

Решения обещают принимать быстрее

Основанием для реформы стали в том числе выводы Государственного контроля. Проведенная ревизия показала, что коллегиальное рассмотрение административных дел в комиссиях самоуправлений требует значительного времени и финансовых ресурсов.

При этом, по оценке аудиторов, отсутствуют доказательства того, что участие нескольких членов комиссии повышает качество принимаемых решений.

Переход к системе, при которой решение принимает одно должностное лицо, позволит сократить сроки рассмотрения дел примерно на треть.

По расчетам Государственного контроля, внедрение такой модели может обеспечить ежегодную экономию около 1,12 миллиона евро на оплате труда, а также сократить нагрузку на суды по административным делам на 44%.

Предполагается также изменить порядок обжалования решений. Жалобы на постановления полиции первоначально будет рассматривать вышестоящее должностное лицо, а не непосредственно суд.

Что будет с уже начатыми делами?

Поправки предусматривают переходный период. Административные комиссии самоуправлений завершат рассмотрение дел, начатых до вступления новых правил в силу.

Если комиссия уже участвует в судебном разбирательстве либо контролирует исполнение назначенного наказания, она продолжит выполнять соответствующие обязанности до завершения процесса.

В случае ликвидации административной комиссии ее функции по таким делам перейдут Государственной полиции или муниципальной полиции.