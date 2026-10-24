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Ночью в узких улочках Риги: вводятся ограничения на передвижение авто 0 508

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ограничения движения в Риге
ФОТО: LETA

Ограничения движения около Латвийского национального театра вводятся с 22:00 пятницы до 06:00 понедельника до декабря, пока не закончится полная замена трамвайных рельсов и поизносившихся за 15 лет железобетонных плит.

Каких трамваев это коснулось

В районе Национального театра проходят маршруты № 5, № 7 и № 11. На время проведения масштабных работ по перестройке путей (которые продлятся до начала декабря) компания Rīgas satiksme ввела следующие изменения:

  • трамваи № 5 и № 7 продолжают курсировать через этот перекресток, однако на участке ремонта движение организовано поочередно по одному пути в обоих направлениях. Из-за этого возможны задержки в расписании.

  • трамвай № 11 для снижения интенсивности движения на ремонтируемом участке курсирует по сокращенному маршруту: от Межапарка только до бульвара Аспазияс (разворачивается на кольце улицы Радио), не доезжая до остановки у Национального театра.

  • какие остановки перенесены: остановки «Nacionālais teātris» в обоих направлениях временно закрыты. Вместо них оборудованы временные остановки, которые находятся ближе к перекрестку бульвара Кронвалда и улицы Муйтас.

Ограничения для автоводителей

  • в выходные дни (с вечера пятницы до утра понедельника): движение автотранспорта на перекрестке улиц Кр. Валдемара и З. Мейеровица будет ограничено до одной полосы в каждом направлении.

  • в рабочие дни: движение полностью восстанавливается, для проезда доступны все четыре полосы (по две в каждую сторону).

Водителей призывают заранее планировать дополнительное время на пересечение перекрестка и строго следовать временным дорожным знакам.

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#Рига #трамваи
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Николай Кудрявцев
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