Ограничения движения около Латвийского национального театра вводятся с 22:00 пятницы до 06:00 понедельника до декабря, пока не закончится полная замена трамвайных рельсов и поизносившихся за 15 лет железобетонных плит.

Каких трамваев это коснулось

В районе Национального театра проходят маршруты № 5, № 7 и № 11. На время проведения масштабных работ по перестройке путей (которые продлятся до начала декабря) компания Rīgas satiksme ввела следующие изменения:

трамваи № 5 и № 7 продолжают курсировать через этот перекресток, однако на участке ремонта движение организовано поочередно по одному пути в обоих направлениях. Из-за этого возможны задержки в расписании.

трамвай № 11 для снижения интенсивности движения на ремонтируемом участке курсирует по сокращенному маршруту: от Межапарка только до бульвара Аспазияс (разворачивается на кольце улицы Радио), не доезжая до остановки у Национального театра.

какие остановки перенесены: остановки «Nacionālais teātris» в обоих направлениях временно закрыты. Вместо них оборудованы временные остановки, которые находятся ближе к перекрестку бульвара Кронвалда и улицы Муйтас.

Ограничения для автоводителей

в выходные дни (с вечера пятницы до утра понедельника): движение автотранспорта на перекрестке улиц Кр. Валдемара и З. Мейеровица будет ограничено до одной полосы в каждом направлении.

в рабочие дни: движение полностью восстанавливается, для проезда доступны все четыре полосы (по две в каждую сторону).

Водителей призывают заранее планировать дополнительное время на пересечение перекрестка и строго следовать временным дорожным знакам.