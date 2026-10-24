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Свинина в Латвии резко подорожала: что происходит? 5 2229

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Свинина
ФОТО: LETA

В августе 2026 года цены на свинину в Латвии выросли сразу на 26,8% по сравнению с июлем. При этом мясо в стране оказалось заметно дороже, чем в среднем по Европейскому союзу, свидетельствуют данные Департамента рынка и прямой поддержки Министерства земледелия Латвии.

По информации ведомства, в августе средняя рыночная цена свинины в Латвии составила 180,97 евро за 100 килограммов. Это на 26,8% больше, чем месяцем ранее, однако на 11,1% меньше, чем в августе 2025 года.

Для сравнения, в Европейском союзе за тот же месяц свинина подорожала в среднем лишь на 5,5%, а в годовом выражении цены снизились на 20,7%.

Таким образом, в августе свинина в Латвии стоила на 13,2% дороже, чем в среднем по ЕС, где средняя рыночная цена свиной туши составляла 159,82 евро за 100 килограммов.

Где свинина дороже, а где дешевле?

Заметный рост цен в августе наблюдался и в соседних странах. В Литве свинина подорожала за месяц на 19,5%, в Польше — на 17,4%, в Германии — на 8,1%.

В Эстонии цены остались на уровне июля, а в Дании, напротив, снизились на 9,1%.

При этом по сравнению с августом прошлого года свинина подешевела во всех перечисленных странах. Наиболее существенное снижение зафиксировано в Дании — на 43,6%. В Эстонии цены упали на 21,5%, в Германии — на 19,7%, в Литве — на 16%, а в Польше — на 15,9%.

Таким образом, среди стран, для которых приведены конкретные цены, самая дорогая свинина оказалась в Латвии, а самая дешевая — в Дании.

В Латвии сокращается производство свинины

На фоне изменения цен обращает на себя внимание и ситуация с производством мяса.

По данным Министерства земледелия, в первом полугодии 2026 года количество забитых свиней в Латвии сократилось на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем произведенного мяса уменьшился на 11,2%.

В то же время в ЕС наблюдалась противоположная тенденция: количество забитых животных увеличилось на 1,6%, а производство мяса выросло на 1,8%.

Таким образом, пока европейское производство свинины в целом увеличивается, в Латвии оно заметно сокращается.

Что происходит с торговлей свининой в Европе?

За первые пять месяцев 2026 года импорт свинины и продукции свиноводства в ЕС увеличился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Поставки из Великобритании выросли на 2%, тогда как импорт из Чили сократился на 29,9%, а из Швейцарии — на 3,7%.

Экспорт продукции свиноводства из ЕС за тот же период снизился на 1,4%.

При этом европейские производители значительно увеличили поставки на отдельные зарубежные рынки. Экспорт в Южную Корею вырос на 52,2%, в Кот-д’Ивуар — на 32,7%, во Вьетнам — на 29,6%, а в США — на 7,1%.

Одновременно сократились поставки на Филиппины — на 24%, в Китай — на 20,6% и в Великобританию — на 6,6%.

Крупнейшими мировыми экспортерами продукции свиноводства в первые пять месяцев 2026 года оставались Европейский союз, США, Бразилия и Канада.

При этом важно учитывать, что приведенные Министерством земледелия цены относятся к оптовому рынку свиных туш, а не к стоимости мяса на полках магазинов. Поэтому рост на 26,8% не означает, что розничные цены на свинину в Латвии за месяц увеличились на такую же величину. Но, тенденция, увы, понятна...

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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