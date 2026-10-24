Учёба, воспитание детей и уход за близкими: жителям Латвии разрешили добровольно доплатить за отдельные периоды, которые можно включить в страховой стаж за 1991–1995 годы. Сейм Латвии окончательно принял поправки, предусматривающие такую возможность.

Это позволит добавить к страховому стажу несколько лет и, возможно, увеличить пенсию. Но за каждый месяц придётся заплатить.

Нюансы лихих 90-х

Сейм Латвии в окончательном чтении принял признанные срочными поправки, разрешающие добровольно уплачивать социальные взносы за определённые периоды, приравниваемые к страховому стажу, — с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года.

Напомним: в первые годы после восстановления независимости Латвии, с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года, женщины, которые не работали, поскольку воспитывали детей младше восьми лет, могли включить это время в страховой стаж. Однако для этого требовалось самостоятельно уплачивать социальный налог.

Размер таких взносов был небольшим, но далеко не все знали о необходимости их уплаты. В итоге многие женщины лишь спустя десятилетия, при оформлении пенсии, обнаружили, что годы, посвящённые воспитанию детей, не были включены в страховой стаж.

Сейчас многие из этих матерей приближаются к пенсионному возрасту, и недостающий стаж может иметь существенное значение как для определения размера пенсии, так и для других социальных гарантий.

Напомним: страховой стаж напрямую влияет на право выхода на пенсию — для получения пенсии по возрасту он должен составлять не менее 20 лет. Он также учитывается при определении размера пенсии, применяемого при её индексации коэффициента и доплаты за стаж, накопленный до конца 1995 года.

Какой именно стаж можно будет докупить

Добровольные взносы можно будет уплатить за следующие периоды:

воспитание матерью ребёнка младше восьми лет;

уход за человеком с инвалидностью I группы;

уход за ребёнком с инвалидностью младше 16 лет;

уход за человеком, достигшим 80-летнего возраста;

обучение после получения среднего образования, последипломное образование и повышение квалификации.

При этом соответствующие периоды должны приходиться на 1991–1995 годы, подтверждаться документами в соответствии с нормативными актами и не совпадать с другими периодами социального страхования.

Цена вопроса и сроки

Чтобы соответствующий период был включён в страховой стаж, за каждый месяц необходимо будет уплатить добровольный взнос в размере 1% от минимальной месячной заработной платы, установленной на год внесения платежа.

Пример расчёта: если исходить из минимальной зарплаты 2026 года, составляющей 780 евро:

1% от 780 евро = 7,80 евро за один месяц стажа.

Таким образом, один год стажа обойдётся в 93,60 евро.

Дополнительный стаж может повлиять на размер пенсии, однако конкретную прибавку необходимо рассчитывать индивидуально — она зависит от обстоятельств назначения пенсии и применимых правил. Поэтому обещать определённое увеличение пенсии только за один дополнительный год стажа некорректно.

В некоторых случаях дополнительный стаж может иметь принципиальное значение: без необходимого страхового стажа в 20 лет права на латвийскую пенсию по возрасту, как правило, не возникает.

И о сроках

Возможность уплачивать такие добровольные взносы появится у жителей с 1 октября 2027 года. До этой даты внести добровольные платежи по новому механизму будет нельзя.