В субботу, 24 октября, в лесу Лиепнинской волости Алуксненского края обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, который, предположительно, упал еще 18 октября. Как сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах (НВС), речь идет об иностранном беспилотнике.

По информации Государственной полиции, сообщение о возможных обломках дрона поступило в субботу утром. Прибывшие на место сотрудники полиции обследовали труднодоступный участок леса и подтвердили находку.

Министерство обороны Латвии сообщило, что обнаруженный беспилотный аппарат имеет иностранное происхождение. В настоящее время компетентные службы продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

Национальные вооруженные силы начали служебную проверку, чтобы установить обстоятельства инцидента и оценить решения, принятые ответственными должностными лицами.

Как пояснили в НВС, еще 18 октября поступило сообщение о звуке, напоминающем взрыв, в Лиепнинской волости Алуксненского края. После получения информации от Государственной полиции военные приступили к углубленному анализу данных систем наблюдения за воздушным пространством. В ходе проверки были обнаружены признаки возможного перемещения неопознанного объекта в воздушном пространстве Латвии.

На основании полученных сведений НВС совместно с полицией организовали поиски предполагаемого места падения объекта. Однако после двух дней поисков работы были прекращены. Как объясняют военные, имевшейся на тот момент информации оказалось недостаточно, чтобы подтвердить факт падения объекта и определить его возможное местонахождение.

Почему население не предупредили об угрозе?

В Национальных вооруженных силах отдельно объяснили, почему во время инцидента не было распространено предупреждение через систему сотового оповещения населения.

По словам представителей армии, для выявления потенциальной угрозы с воздуха необходимо сопоставить данные нескольких систем наблюдения и оценить совокупность тактических обстоятельств.

«Информации, имевшейся в распоряжении военных в момент инцидента, было недостаточно, чтобы однозначно идентифицировать беспилотный летательный аппарат и подтвердить возможную угрозу. Поэтому установленные критерии для распространения предупреждения через систему сотового оповещения не были выполнены», — пояснили в НВС.