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В ночь на воскресенье Латвия перейдёт на зимнее время 4 3975

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимнее время

В ночь с субботы на воскресенье, 25 октября, Латвия перейдёт на зимнее время. В 4:00 утра стрелки часов необходимо перевести на один час назад — на 3:00. Таким образом, жители страны смогут поспать на час дольше.

Переход на зимнее и летнее время в Латвии регулируется правилами Кабинета министров от 26 октября 2010 года. На уровне Европейского союза действует директива Европарламента и Совета ЕС от 19 января 2001 года, устанавливающая единые даты сезонного перевода часов для всех стран Евросоюза.

Почему часы продолжают переводить?

В Евросоюзе уже несколько лет обсуждается возможность полного отказа от сезонного перевода времени. Однако окончательного решения до сих пор нет.

Как поясняет Министерство экономики Латвии, многие государства ЕС считают, что прежде необходимо провести всестороннюю оценку последствий такого шага.

В частности, требуется изучить экономические издержки, влияние на здоровье населения, повседневную жизнь людей и другие важные факторы.

Поскольку единого решения на европейском уровне не принято, Латвия продолжает переводить часы дважды в год в соответствии с действующими правилами.

Когда снова перейдём на летнее время?

Следующий перевод часов состоится 28 марта 2027 года. В 3:00 ночи стрелки нужно будет перевести на час вперёд — на 4:00.

Таким образом, уже в ближайшую ночь жители Латвии получат дополнительный час сна, однако вечерами темнеть по часам станет раньше.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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