В Риге начали работать пункты бесплатного приёма опавших листьев. Жители столицы смогут избавиться от собранной листвы в 33 специально оборудованных местах по всему городу. Акция продлится до 22 ноября.

Большинство пунктов будет работать по выходным, однако в некоторых местах листья можно будет сдать и в будние дни.

По информации самоуправления, количество пунктов приёма и большинство их адресов остались такими же, как в прошлом году.

Исключение составит один из пунктов в Зиепниеккалнсе — на параллельной улице вдоль Виенибас гатве, между домами № 120 и 116. В этом году он работать не будет из-за низкой активности жителей в прошлом сезоне и сложностей с парковкой автомобилей при выгрузке листьев.

Где можно сдать листья в будние дни?

В отличие от большинства других пунктов, площадка в Торнякалнсе по адресу бульвар Узварас, 16A будет принимать листья и в рабочие дни.

Время работы — с 9:00 до 19:00 в следующие даты:

26–30 октября;

2–6 ноября;

9–13 ноября;

16, 17, 19 и 20 ноября.

Полный список всех 33 пунктов с адресами и графиками работы опубликован на официальном сайте Рижского самоуправления www.riga.lv/lv/rudenslapas

Важные правила: мешки придётся забрать с собой

Порядок сдачи листьев остаётся прежним. Самоуправление напоминает, что необходимо соблюдать несколько требований.

Привозить листья можно только в часы работы пунктов. Оставлять их заранее или после закрытия запрещено.

Листья нельзя сдавать в мешках. Их необходимо высыпать в установленные контейнеры или специализированные мусоровозы.

Пустые мешки жители обязаны забрать с собой.

Листва не должна содержать бытового мусора и других посторонних отходов.

На пункты приёма запрещено привозить старую бытовую технику, мебель, строительный мусор и смешанные отходы.

Полиция усилит контроль

В дни приёма листьев на площадках будут присутствовать представители Управления содержания Департамента общественного пространства и мобильности Рижской думы.

Они будут координировать процесс, контролировать движение специализированного транспорта и по возможности помогать пожилым людям выгружать листья из мешков.

Кроме того, Рижская муниципальная полиция усилит патрулирование в районах пунктов приёма, чтобы предотвратить незаконный выброс мусора и складирование листьев вне установленного времени.

Рижане сдают всё больше листьев

По данным самоуправления, популярность бесплатного сбора осенней листвы растёт с каждым годом.

В 2025 году жители столицы сдали 4163 тонны опавших листьев — на 862 тонны больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2023 году было собрано 2769 тонн.

Куда обращаться за информацией?

Если возникают вопросы о расположении пунктов, времени их работы или правилах сдачи листьев, жители могут позвонить по бесплатному информационному телефону Рижского самоуправления 1201.

Специалисты передадут обращение ответственному за организацию сбора листьев подразделению.

Напомним: бесплатно сдать опавшие листья в Риге можно до 22 ноября включительно, но только в установленные для каждого пункта дни и часы работы.