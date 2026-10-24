В Риге начали работать пункты бесплатного приёма опавших листьев. Жители столицы смогут избавиться от собранной листвы в 33 специально оборудованных местах по всему городу. Акция продлится до 22 ноября.
Большинство пунктов будет работать по выходным, однако в некоторых местах листья можно будет сдать и в будние дни.
По информации самоуправления, количество пунктов приёма и большинство их адресов остались такими же, как в прошлом году.
Исключение составит один из пунктов в Зиепниеккалнсе — на параллельной улице вдоль Виенибас гатве, между домами № 120 и 116. В этом году он работать не будет из-за низкой активности жителей в прошлом сезоне и сложностей с парковкой автомобилей при выгрузке листьев.
Где можно сдать листья в будние дни?
В отличие от большинства других пунктов, площадка в Торнякалнсе по адресу бульвар Узварас, 16A будет принимать листья и в рабочие дни.
Время работы — с 9:00 до 19:00 в следующие даты:
- 26–30 октября;
- 2–6 ноября;
- 9–13 ноября;
- 16, 17, 19 и 20 ноября.
Полный список всех 33 пунктов с адресами и графиками работы опубликован на официальном сайте Рижского самоуправления www.riga.lv/lv/rudenslapas
Важные правила: мешки придётся забрать с собой
Порядок сдачи листьев остаётся прежним. Самоуправление напоминает, что необходимо соблюдать несколько требований.
- Привозить листья можно только в часы работы пунктов. Оставлять их заранее или после закрытия запрещено.
- Листья нельзя сдавать в мешках. Их необходимо высыпать в установленные контейнеры или специализированные мусоровозы.
- Пустые мешки жители обязаны забрать с собой.
- Листва не должна содержать бытового мусора и других посторонних отходов.
- На пункты приёма запрещено привозить старую бытовую технику, мебель, строительный мусор и смешанные отходы.
Полиция усилит контроль
В дни приёма листьев на площадках будут присутствовать представители Управления содержания Департамента общественного пространства и мобильности Рижской думы.
Они будут координировать процесс, контролировать движение специализированного транспорта и по возможности помогать пожилым людям выгружать листья из мешков.
Кроме того, Рижская муниципальная полиция усилит патрулирование в районах пунктов приёма, чтобы предотвратить незаконный выброс мусора и складирование листьев вне установленного времени.
Рижане сдают всё больше листьев
По данным самоуправления, популярность бесплатного сбора осенней листвы растёт с каждым годом.
В 2025 году жители столицы сдали 4163 тонны опавших листьев — на 862 тонны больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2023 году было собрано 2769 тонн.
Куда обращаться за информацией?
Если возникают вопросы о расположении пунктов, времени их работы или правилах сдачи листьев, жители могут позвонить по бесплатному информационному телефону Рижского самоуправления 1201.
Специалисты передадут обращение ответственному за организацию сбора листьев подразделению.
Напомним: бесплатно сдать опавшие листья в Риге можно до 22 ноября включительно, но только в установленные для каждого пункта дни и часы работы.
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