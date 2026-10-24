Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге открылись пункты бесплатного приёма опавших листьев: где и когда их можно сдать 0 1036

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Листья желтые и не только

В Риге начали работать пункты бесплатного приёма опавших листьев. Жители столицы смогут избавиться от собранной листвы в 33 специально оборудованных местах по всему городу. Акция продлится до 22 ноября.

Большинство пунктов будет работать по выходным, однако в некоторых местах листья можно будет сдать и в будние дни.

По информации самоуправления, количество пунктов приёма и большинство их адресов остались такими же, как в прошлом году.

Исключение составит один из пунктов в Зиепниеккалнсе — на параллельной улице вдоль Виенибас гатве, между домами № 120 и 116. В этом году он работать не будет из-за низкой активности жителей в прошлом сезоне и сложностей с парковкой автомобилей при выгрузке листьев.

Где можно сдать листья в будние дни?

В отличие от большинства других пунктов, площадка в Торнякалнсе по адресу бульвар Узварас, 16A будет принимать листья и в рабочие дни.

Время работы — с 9:00 до 19:00 в следующие даты:

  • 26–30 октября;
  • 2–6 ноября;
  • 9–13 ноября;
  • 16, 17, 19 и 20 ноября.

Полный список всех 33 пунктов с адресами и графиками работы опубликован на официальном сайте Рижского самоуправления www.riga.lv/lv/rudenslapas

Важные правила: мешки придётся забрать с собой

Порядок сдачи листьев остаётся прежним. Самоуправление напоминает, что необходимо соблюдать несколько требований.

  • Привозить листья можно только в часы работы пунктов. Оставлять их заранее или после закрытия запрещено.
  • Листья нельзя сдавать в мешках. Их необходимо высыпать в установленные контейнеры или специализированные мусоровозы.
  • Пустые мешки жители обязаны забрать с собой.
  • Листва не должна содержать бытового мусора и других посторонних отходов.
  • На пункты приёма запрещено привозить старую бытовую технику, мебель, строительный мусор и смешанные отходы.

Полиция усилит контроль

В дни приёма листьев на площадках будут присутствовать представители Управления содержания Департамента общественного пространства и мобильности Рижской думы.

Они будут координировать процесс, контролировать движение специализированного транспорта и по возможности помогать пожилым людям выгружать листья из мешков.

Кроме того, Рижская муниципальная полиция усилит патрулирование в районах пунктов приёма, чтобы предотвратить незаконный выброс мусора и складирование листьев вне установленного времени.

Рижане сдают всё больше листьев

По данным самоуправления, популярность бесплатного сбора осенней листвы растёт с каждым годом.

В 2025 году жители столицы сдали 4163 тонны опавших листьев — на 862 тонны больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2023 году было собрано 2769 тонн.

Куда обращаться за информацией?

Если возникают вопросы о расположении пунктов, времени их работы или правилах сдачи листьев, жители могут позвонить по бесплатному информационному телефону Рижского самоуправления 1201.

Специалисты передадут обращение ответственному за организацию сбора листьев подразделению.

Напомним: бесплатно сдать опавшие листья в Риге можно до 22 ноября включительно, но только в установленные для каждого пункта дни и часы работы.

×
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
4
1
0
1
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Порывистый ветер
Изображение к статье: Флаг Латвии
Изображение к статье: Документ
Изображение к статье: ограничения движения в Риге

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Подруги
Люблю!
Изображение к статье: пенсии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Питание первых живых организмов на Земле
В мире животных
Изображение к статье: Крис Норман Эксклюзив!
Lifenews
Изображение к статье: Фиалки в доме: приметы и суеверия
Дом и сад
Изображение к статье: подростки Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Подруги
Люблю!
Изображение к статье: пенсии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Питание первых живых организмов на Земле
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео