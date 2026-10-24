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В воскресенье Латвию накроет порывистый ветер. Синоптики спрогнозировали выходной 0 2229

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Порывистый ветер

В воскресенье, 25 октября, жителей Латвии ожидает облачная погода с дождями в отдельных регионах и усилением ветра.

На морском побережье его порывы могут достигать 20 метров в секунду, предупреждают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью дожди пройдут преимущественно в восточных районах страны. В Курземе местами небо прояснится. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный и южный ветер. На востоке местами образуются туман и дымка. Температура воздуха составит от +4 до +9 градусов.

Днем осадки сохранятся преимущественно на востоке Латвии, однако к вечеру с запада приблизится новая зона дождей, которая затронет Курземе. Местами облака рассеются, а воздух прогреется до +10…+13 градусов.

Во второй половине дня ветер усилится в западных и центральных районах страны. На морском побережье его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В Риге воскресенье будет преимущественно пасмурным, но без осадков. Ночью температура составит +6…+8 градусов, днем воздух прогреется до +10…+12 градусов. После полудня порывы южного и юго-восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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