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Зачем платить за два документа? В Латвии предлагают отказаться от обязательных ID-карт 1 1518

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Документ

В Латвии могут отказаться от требования, обязывающего граждан и неграждан с 15-летнего возраста оформлять ID-карту. Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) концептуально поддержало соответствующее предложение министра внутренних дел Яниса Домбравы, сообщает агентство LETA.

Об этом говорится в письме министерства парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям.

Согласно предложенным поправкам, у жителей Латвии по-прежнему должен быть действующий документ, удостоверяющий личность, однако они смогут самостоятельно выбирать, что оформлять — паспорт или ID-карту. Таким образом, из законодательства предлагается исключить требование, согласно которому обязательным документом должна быть именно ID-карта.

Почему ID-карты больше не считают необходимыми?

В VARAM напоминают, что обязательное оформление ID-карт вводилось прежде всего для того, чтобы обеспечить каждому жителю доступ к электронной идентификации и электронной подписи.

Однако, по мнению министерства, эта задача в значительной степени уже выполнена.

В частности, всё большую популярность приобретает приложение eParaksts mobile. На сегодняшний день заключено около 620 тысяч договоров на его использование. При этом большинство операций по электронной подписи документов и подтверждению личности осуществляется именно с помощью этого инструмента.

В министерстве считают, что ID-карта больше не является единственным способом получения доступа к цифровым услугам. Жителям доступны и другие решения с высоким уровнем надёжности, включая eParaksts mobile и Smart-ID. В перспективе к ним добавится европейский цифровой кошелёк идентификации личности.

Но есть одна проблема

Вместе с тем VARAM обращает внимание на важный нюанс: отмена обязательных ID-карт будет полноценной только в том случае, если владельцы паспортов получат равные возможности пользоваться электронными средствами идентификации.

Сейчас полностью дистанционно заключить договор на использование eParaksts mobile можно только при наличии ID-карты. Владельцам паспортов для оформления такого договора доступна лишь услуга курьера.

Поэтому министерство предлагает расширить возможности подключения к электронным услугам, в том числе обеспечить оформление необходимых договоров при личном посещении соответствующих учреждений.

Паспорт и электронная подпись — в одном месте

Кроме того, VARAM предлагает усилить роль Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), превратив его в единый центр обслуживания по вопросам идентификации личности.

По замыслу министерства, жители должны получить возможность одновременно с оформлением паспорта или ID-карты подключать eParaksts mobile, а в будущем — активировать европейский цифровой кошелёк.

Таким образом, если поправки будут приняты, жителям Латвии больше не придётся оформлять ID-карту только потому, что этого требует закон. Достаточно будет иметь действующий паспорт, а электронными услугами можно будет пользоваться с помощью альтернативных инструментов идентификации.

Пока речь идёт о законодательной инициативе, а не об уже принятом решении.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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