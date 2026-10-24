«Купила двухкомнатную квартиру, а в однокомнатной на том же этаже поселился мужчина (когда мы квартиру покупали, его не было — где-то пропадал, а сейчас вернулся).

Одинокий и, похоже, не очень адекватный. Постоянно выключает нам пробки в щитке на лестничной площадке, курит в своей квартире — выпускает дым на лестничную клетку, а оттуда дым попадает в нашу квартиру. Несколько раз заливал пол перед нашей квартирой чем-то липким — приходилось убирать. Иногда звонит в звонок на входной двери и быстро прячется в свою квартиру (видела через глазок).

Что можно предпринять, чтобы прекратить этот цирк? Вроде как на серьёзное правонарушение его проступки не тянут, но жизнь это отравляет… Читательница bb.lv»

На вопросы читателей отвечает юрист Валтерс БЕРГС:

Не могу согласиться с тем, что ничего нельзя сделать, поскольку нет ни одного «серьёзного» нарушения. Важна фиксация совокупности повторяющихся действий.

Во-первых, как гласит пункт 6 части первой статьи 10 Закона о квартирной собственности, «собственник квартиры обязан пользоваться общей частью дома бережно и не нарушать безопасность и здоровье других жильцов». Соответственно, сосед не имеет права самовольно отключать электричество в чужой квартире. Если автоматические выключатели находятся в общем электрощите на лестничной площадке, я бы письменно сообщил о подобных инцидентах управляющему домом и попросил технически ограничить доступ посторонних лиц к электрощиту.

Во-вторых, согласно пункту 6 части второй статьи 10 Закона об обороте табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств и жидкостей для них, курить на лестничной клетке, в коридоре и других местах общего пользования многоквартирного дома запрещено. Безусловно, если сосед курит в своей квартире, ситуация юридически сложнее: само по себе курение в собственной квартире не является нарушением закона. Однако и квартиру нельзя использовать таким образом, чтобы причинять неудобства другим собственникам. К тому же владелец обязан соблюдать санитарные и иные требования. Поэтому важно фиксировать случаи, когда дым систематически попадает в места общего пользования и в соседскую квартиру.

В-третьих, что касается липкой жидкости перед дверью, отключения электричества и регулярных звонков в дверь, я бы рекомендовал фиксировать каждый случай: дату, время, фотографии, видеозаписи, свидетельские показания. Очень полезной может оказаться видеокамера у входной двери — конечно, при соблюдении требований законодательства о защите персональных данных.

Если такие действия продолжаются, обращение в полицию самоуправления или Государственную полицию будет уже вполне обоснованным. Согласно статье 11 Закона об административных наказаниях, за нарушение общественного порядка, если нарушаются общепринятые нормы поведения и покой других лиц, предусматривается административная ответственность. Денежный штраф для физического лица может достигать 100 штрафных единиц (500 евро).