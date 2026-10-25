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«150 евро»!? - Рижанку шокировали расценки таксистов у Центрального вокзала 2 3270

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2026
TV3
Изображение к статье: машина такси

Рижанка Рамона, которая несколько раз в неделю ездит в Булдури на занятия по эстетической косметологии, столкнулась с неожиданными расценками таксистов.

Обычно женщина добирается до Юрмалы на собственной машине, но недавно решила воспользоваться поездом. В субботу утром она опоздала на электричку и, чтобы успеть на лекции, задумалась о такси.

В приложении поездка до Булдури стоила около 20 евро, однако ждать машину пришлось бы больше десяти минут. Тогда Рамона решила узнать цену у таксистов, стоявших неподалёку от Рижского центрального железнодорожного вокзала.

Ответ первого водителя её ошеломил: 150 евро за поездку и ещё пять евро за въезд в Юрмалу.

Спорить женщина не стала и просто ушла. Но вслед ей обратился другой таксист, предложивший довезти её до Булдури уже за 40 евро.

Рамона недоумевает, почему поездка, которая в приложении оценивается в 20 евро, у вокзальных таксистов может стоить в два, а то и более чем в семь раз дороже.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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