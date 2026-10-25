Новая рабочая неделя начнется с дождливой и ветреной погоды, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В предстоящую ночь на большей части территории страны пройдут дожди. Будет дуть умеренный до умеренно сильного юго-восточный, южный ветер, порывами достигающий 15-18 метров в секунду. Столбик термометра опустится до +6…+10 градусов.

В Риге ночь также будет облачной, во второй половине ночи пойдет дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный, южный ветер, порывами до 15 метров в секунду. Воздух остынет до +8…+10 градусов.

В понедельник днем небо затянут облака, лишь местами сквозь них будет проглядывать солнце. Латвию с запада пересечет зона осадков, поэтому почти по всей стране ожидается дождь.

Будет дуть умеренный до умеренно сильного южный, юго-западный ветер, порывы которого преимущественно на морском побережье будут достигать 15-19 метров в секунду. Днем максимальная температура воздуха составит от +9 до +12 градусов.

В столице воздух прогреется до +11 градусов. День будет облачным, временами с прояснениями. Временами также ожидается дождь. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.