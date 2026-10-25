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Экс-министр обороны рассказал, почему армия и пограничники не могли помочь друг другу с патронами 0 3195

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Раймонд Бергманис

Раньше латвийская армия и Государственная пограничная охрана использовали настолько разные системы вооружения, что не могли полноценно действовать вместе и даже делиться боеприпасами. Об этом в дискуссии портала nra.lv рассказал бывший министр обороны Латвии Раймондс Бергманис.

В беседе с журналисткой Кристине Кравцовой, в которой также участвовал Янис Домбрава, Бергманис признал, что оборонное ведомство и структуры внутренних дел долгое время работали слишком обособленно.

«Каждый жил в своём мире», — охарактеризовал он прежнюю ситуацию.

По словам экс-министра, различия касались даже вооружения.

«У них были совершенно другие системы оружия. Мы не могли воевать вместе», — рассказал Бергманис.

Когда его спросили, означает ли это, что военные и пограничники не могли даже помочь друг другу патронами, он подтвердил: «Нет, нет».

Бергманис отметил, что во время работы министром обороны пытался устранить эту разобщённость и наладить более тесное сотрудничество между ведомствами. По его мнению, без начатых тогда изменений нынешнюю ситуацию трудно было бы представить.

Сегодня взаимодействие армии и пограничной охраны он оценивает как хорошее. В частности, в пограничной службе произошли изменения, и теперь там используется в том числе такая же форма, как в вооружённых силах.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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