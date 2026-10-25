Марта со своей маленькой дочкой на этой неделе оказалась в детской больнице (BKUS), где у неё возникли некоторые размышления о жизни в больнице.

«Меня по-настоящему удивляет одна вещь. А именно то, насколько запуган медицинский персонал. Особенно медсёстры. Ведь именно они напрямую контактируют с родителями. Они чуть ли не смиренно кланяются родителям и говорят с такой боязнью. Конечно, хорошо и правильно рассказывать, что и как делают, но это уже кажется слишком. Похоже, что их реально запугали, лишь бы только не получить очередную жалобу», — заметила Марта.

Эти размышления она подтверждает конкретным случаем: «Вот реальная ситуация. Ребёнку в последние дни должны были вводить антибиотики в вену около одиннадцати вечера. Мы с дочкой уже укутались в кроватях и потихоньку собирались спать. Мы знали, что будет ещё одна капельница, поэтому ждали. Меня одолело вечернее спокойствие, и я уснула.

Как это бывает в больнице, сон очень чуткий, и я готова в любой момент встать с кровати и помочь, если что-то нужно. Все мамы меня поймут, ведь мы одним ухом слушаем ребёнка в любое время суток. Итак, около полуночи заходит медсестра, ставит капельницу и всё делает. Всё хорошо. Потом приходит снять капельницу. Я встала, укрыла ребёнка, поцеловала и мы продолжили спать.

На следующее утро медсестра так боязливо и смиренно говорит мне, что они поставили ребёнку капельницу вчера ночью. Вы уже спали, и мы не хотели вас будить, но мы всё сделали. Хотела, чтобы вы знали. Я говорю ей огромное спасибо. Спасибо, что не разбудили, и ведь всё в полном порядке».

Всё это заставило задуматься о родителях. Почему медицинский персонал вообще должен ночью за что-то отчитываться перед родителями? Наверное, потому что есть тревога из-за истеричных людей, которые постоянно следят за каждым движением медиков.

Марта считает, что нужно доверять: «Я думаю, что нам вполне достаточно того факта, что мы знаем: ребёнку дают антибиотики. Дают для того, чтобы стало лучше и он выздоровел. Нам не нужно круглосуточно пялиться на руки медсестры и задавать десять тысяч глупых вопросов. Медицинский персонал в основном измотан именно родителями-параноиками, а не только длинными рабочими часами. Если в отделении двадцать палат и в каждой палате несколько пациентов и их сумасшедшие родители, то как этот медицинский персонал вообще может нормально функционировать?»

Мама напоминает, что в больнице тоже работают люди. У них тоже есть свои дома, семьи, дети, которые очень ждут их дома по вечерам. Если бы пациенты были более понимающими, у медсестёр была бы хоть немного легче повседневная жизнь.

«Я хочу напомнить всем родителям больше доверять персоналу. Они ведь знают, что делают. Лучше скажем спасибо за то, что они позволяют нам ночью поспать, а не будят словами о постановке капельницы.

Давайте мы, родители, перестанем тиранить всех подряд. То медицинских работников, то учителей, то нянь. Просто скажем спасибо тем, кто лечит и спасает жизни наших детей. И тем, кто учит наших детей и находится рядом в повседневной жизни, чтобы помогать нам и нашим детям расти».

Как на днях сообщал BB.lv, Рижский городской суд приговорил медсестру Детской клинической университетской больницы к двум с половиной годам лишения свободы за ошибку при приготовлении лекарства, которая привела к смерти малолетней пациентки.