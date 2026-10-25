В зимнем сезоне, который начнётся с переходом на зимнее время в ночь на 25 октября, из Рижского аэропорта будут доступны регулярные рейсы по 63 направлениям в 30 странах.

Регулярные полёты из Риги будут выполнять 11 авиакомпаний.

В этом зимнем сезоне маршрутную сеть пополнят два новых направления латвийской национальной авиакомпании airBaltic — Куусамо в Финляндии и Турин в Италии.

Авиакомпания Norwegian продолжит начатые летом полёты в норвежский Берген и шведский Гётеборг. FlyOne Asia, открывшая в апреле этого года маршрут Рига — Ташкент, зимой также будет летать в столицу Узбекистана дважды в неделю.

По сравнению с предыдущим зимним сезоном несколько перевозчиков увеличат частоту полётов на существующих маршрутах. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует увеличить число рейсов из Риги:

в Дублин — с четырёх до шести в неделю; в Милан — с шести до восьми; на Мальту — с четырёх до пяти; в Барселону — с трёх до четырёх; в Малагу — с трёх до пяти; в Ист-Мидлендс — с трёх до четырёх; в Лидс — с четырёх до пяти; в Лондон — с 15 до 16.

В свою очередь, airBaltic увеличит количество рейсов в Лондон с девяти до десяти в неделю, LOT Polish Airlines — в Варшаву с 17 до 20, а Uzbekistan Airways — в Ташкент с трёх до четырёх.

Несколько авиакомпаний традиционно предложат зимой чартерные рейсы на популярные курорты. Если позволит геополитическая ситуация, ожидается и возможное возобновление полётов в Дубай авиакомпании FlyDubai из Объединённых Арабских Эмиратов.