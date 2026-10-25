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Латвия перешла на зимнее время - а вы? 0 398

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2026
LETA
Изображение к статье: часы

Минувшей ночью в Латвии состоялся переход с летнего на зимнее время - стрелки часов были переведены на один час назад.

Переход на летнее время и обратно в Латвии регулируется правилами Кабинета министров от 26 октября 2010 года "О переходе на летнее время". В Европейском союзе (ЕС) переход на летнее время регулируется директивой Европейского парламента и Совета от 19 января 2001 года о положениях о летнем времени. Директива устанавливает единое начало и конец летнего времени для всех стран-членов ЕС.

Как отмечают в Министерстве экономики, что, хотя на уровне ЕС велись дискуссии об отмене перевода часов, единое решение не было принято.

Переход на летнее время снова состоится 28 марта 2027 года в 3:00, когда стрелки часов будут переведены на один час вперед.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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