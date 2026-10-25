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Мэра Алуксне беспокоят жители восточного приграничья 0 2133

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2026
LETA
Изображение к статье: человек наблюдает за дроном
ФОТО: dreamstime

Председатель думы Алуксненского края Дзинтарс Адлерс в воскресенье еще не получил подтверждающей информации об обнаружении иностранного дрона в крае, сообщил мэр агентству ЛЕТА.

Адлерс добавил, что информирован о найденном дроне, который, возможно, упал 18 октября, однако он не может подтвердить этот факт.

На вопрос, от кого мэр Алуксненского края должен был бы получить эту информацию, Адлерс назвал и Государственную полицию, и Национальные вооруженные силы (НВС).

Председатель думы Алуксненского края оценил сотрудничество с НВС как хорошее. Он сказал, что в крае есть Пехотная школа и Земессардзе, добавив, что вооруженные силы шли навстречу, когда самоуправлению требовалась помощь в различных мероприятиях и охране территорий в местах скопления людей.

Политик указал, что охрана границы не входит в компетенцию самоуправления и не является сферой его прямого сотрудничества с НВС. По этим вопросам вооруженные силы больше контактируют с Министерством обороны и Государственной пограничной охраной.

Адлерс уточнил, что самоуправление привлекают не ко всем событиям. Он упомянул процессуальные действия, которые проводит Государственная полиция совместно со службами, отвечающими за безопасность.

Большее беспокойство у главы самоуправления вызывают жители восточного приграничья. Он подчеркнул, что необходима большая поддержка для укрепления их стойкости.

По мнению Адлерса, жители приграничья должны чувствовать, что государство заботится не только о безопасности, но и о том, чтобы люди, особенно молодые семьи, хотели там оставаться.

При этом речь идет не только о рабочих местах. В предыдущие годы были созданы рабочие места и сделаны инвестиции, но сейчас важно, чтобы у предпринимателей были работники и чтобы они оставались в крае.

Главу самоуправления беспокоит, что молодой человек, у которого появляется возможность уехать в другое место, может выбрать отъезд, если условия жизни в нынешней геополитической ситуации недостаточно качественные.

Уже сообщалось, что в субботу в Лиепнской волости Алуксненского края был найден беспилотный летательный аппарат, который, возможно, упал 18 октября.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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