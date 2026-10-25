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Обещал заплатить, но не платит: как законы Латвии защищают обманутую тамаду 1 824

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: мошенники
ФОТО: BB.LV/AI

«Работала ведущей на мероприятии. Получила аванс, всё выполнила по договору, отработала на совесть, но заказчики с окончательной оплатой тянут уже второй месяц.

Сначала просто просили подождать, а теперь, уже после мероприятия, пытаются сбить цену — говорят, что было скучно и что таких денег моя работа не стоила. Но у меня есть множество доказательств того, что работа была выполнена качественно, — в том числе переписка в чате, где первоначально никаких претензий не было (они появились позже), а также фото- и видеозаписи, на которых участники мероприятия очень довольны и явно не скучают.

Как добиться справедливой оплаты? Могут ли фотографии и видеозаписи в случае судебного разбирательства служить доказательством того, что работа была выполнена качественно? Читательница bb.lv»

На вопросы читателей отвечает юрист Валтерс БЕРГС:

— Если в договоре была предусмотрена конкретная сумма вознаграждения и ведущая выполнила свои обязанности, заказчик не вправе после мероприятия в одностороннем порядке уменьшить согласованную цену лишь потому, что теперь утверждает, будто было скучно.

Прежде всего нужно внимательно прочитать сам договор: как в нём описаны услуги, размер вознаграждения, порядок приёмки работы и предъявления претензий по качеству.

Гражданский закон предусматривает, что заказчик обязан принять выполненный заказ, а после того, как заказ принят и его исполнение признано надлежащим, заказчик обязан выплатить согласованную сумму.

В данной ситуации следует направить заказчику письменную претензию, указав номер договора, дату мероприятия, согласованную стоимость, размер полученного аванса, сумму задолженности и конкретный срок оплаты — например, 7–10 дней. Одновременно можно предупредить, что в случае неоплаты задолженность будет взыскана в судебном порядке с требованием возмещения судебных расходов.

Если дело дойдёт до суда, фотографии, видеозаписи и переписка могут служить доказательствами того, что мероприятие состоялось и работа была фактически выполнена. Важны также сообщения, из которых следует, что сразу после мероприятия претензий не было. Все доказательства оцениваются судом в совокупности с договором, перепиской, свидетельскими показаниями и другими материалами.

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#права потребителей #обман
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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