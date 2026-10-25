Это касается как пенсионеров, уехавших за границу, так и тех, кто живёт в Латвии, но получает пенсию на счёт в иностранном банке.

Латвийским пенсионерам, проживающим за рубежом, необходимо подать заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA) до 15 декабря, чтобы продолжить получать пенсию в новом году.

Однако подавать заявление придётся не только пенсионерам, живущим за границей. Это требование распространяется и на тех, кто живёт в Латвии, но получает пенсию не на счёт в латвийском банке, а на счёт в платёжном учреждении другой страны Евросоюза, Европейской экономической зоны, Швейцарии или Соединённого Королевства.

Кого это касается и почему

Если вы живёте за границей и хотите и дальше получать латвийскую пенсию, обратите внимание на предупреждение Государственного агентства социального страхования Латвии: с 1 октября по 15 декабря получатели латвийских пенсий, проживающие за рубежом, должны подать заявление о продолжении выплаты пенсии в 2027 году.

Это требование предусмотрено правилами Кабинета министров Латвии № 542 «О порядке выплаты государственных пенсий, назначенных в Латвийской Республике, лицам после выезда на постоянное жительство за границу».

Однако это правило касается и получателей пенсий и страховых возмещений от VSAA, которые продолжают жить в Латвии, но выбрали для получения выплат счёт в платёжном учреждении другой страны Евросоюза, Европейской экономической зоны, Швейцарии или Соединённого Королевства. Такое требование установлено статьёй 29 закона «О государственном социальном страховании».

Если VSAA не получит заявление до 15 декабря, выплату приостановят с 1 января 2027 года.

Куда и как отправлять документы

Бланки заявлений доступны на официальном сайте VSAA в разделе «Другие заявления» (Citi iesniegumi). Подать заявление о продолжении выплаты пенсии можно одним из следующих способов:

через официальный электронный адрес (e-adrese);

в электронном виде, подписав заявление надёжной электронной подписью и отправив его на адрес электронной почты [email protected];

лично — в любом центре обслуживания клиентов VSAA;

по почте — в любой центр обслуживания клиентов VSAA;

через уполномоченного представителя.

Справка, что живой

Если заявление отправляется по почте или подаётся через уполномоченного представителя, к нему необходимо приложить нотариальное подтверждение того, что получатель пенсии жив.

Обратите внимание! Документ должен быть выдан не ранее чем за один месяц до отправки или подачи заявления в VSAA.

Если вы живёте в стране ЕС или ЕЭЗ, можно уточнить в компетентном пенсионном ведомстве по месту жительства, возможно ли подтвердить факт того, что вы живы, через это учреждение.

Для получателей пенсии по случаю потери кормильца предусмотрены особые условия. Чтобы продолжить получать такую пенсию, необходимо подтвердить, что живы и сам получатель выплаты, и иждивенец, на которого назначена пенсия.

Это означает, что родителю, получающему пенсию по случаю потери кормильца на ребёнка, может потребоваться представить подтверждение того, что живы и он сам, и ребёнок.

Исключения для отдельных стран

Для жителей Канады и Гернси предусмотрена возможность отправить заполненное заявление о продолжении выплаты латвийской пенсии, заверенное компетентным учреждением. Для этого используется специальная форма Application for pension payment continuation.

В некоторых странах отдельное подтверждение того, что пенсионер жив, не требуется.

Литва, Эстония и Австралия — поскольку ведомства обмениваются необходимыми сведениями в электронном виде.

Россия, Беларусь и Украина — если пенсия выплачивается через компетентные органы этих государств.

В любом случае не стоит откладывать подготовку документов на последний момент: на их оформление и отправку может потребоваться больше времени, чем кажется.