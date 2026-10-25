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Подсчитали, во сколько комплект зимних шин обходится жителям Латвии 0 3844

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2026
LETA
Изображение к статье: выбор шин

Жители Латвии тратят на покупку одной зимней шины в среднем 87 евро. Таким образом, комплект из четырёх шин обходится примерно в 348 евро, свидетельствуют данные интернет-магазина.

С наступлением октября спрос на зимнюю резину резко вырос. За первые недели месяца покупатели приобрели почти в четыре раза больше зимних шин, чем за аналогичный период сентября.

По данным продаж за этот год, на зимние шины приходится 44% всех проданных покрышек. Летние составляют 36%, а всесезонные — 20%.

Напомним, что с 1 декабря в Латвии использование зимних шин обязательно для автомобилей с полной массой до 3,5 тонны включительно.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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