Жители Латвии тратят на покупку одной зимней шины в среднем 87 евро. Таким образом, комплект из четырёх шин обходится примерно в 348 евро, свидетельствуют данные интернет-магазина.

С наступлением октября спрос на зимнюю резину резко вырос. За первые недели месяца покупатели приобрели почти в четыре раза больше зимних шин, чем за аналогичный период сентября.

По данным продаж за этот год, на зимние шины приходится 44% всех проданных покрышек. Летние составляют 36%, а всесезонные — 20%.

Напомним, что с 1 декабря в Латвии использование зимних шин обязательно для автомобилей с полной массой до 3,5 тонны включительно.