Нынешние подростки заметно отличаются от своих родителей, бабушек и дедушек в том же возрасте. Они легко осваивают новые технологии, но при этом остаются уязвимыми: жизненного опыта ещё недостаточно, чтобы справляться со всеми трудностями самостоятельно.

Изменились и опасности, которые их подстерегают. Об этом в Международный день психического здоровья напомнил жителям Латвии Центр ресурсов для детей и подростков.

Гаджеты и вейпы

Если раньше главными угрозами считались курение, алкоголизм и наркомания, то сегодня всё заметнее цифровая зависимость. Подросток проводит за экраном часы, жертвуя учёбой, общением, сном, а порой и приёмами пищи. Попытки взрослых ограничить доступ к гаджетам вызывают раздражение, агрессию или панику.

Не теряет актуальности и зависимость от электронных сигарет. По данным ВОЗ, электронными сигаретами уже пользуются более 100 миллионов человек, среди которых не менее 15 миллионов детей 13–15 лет. В странах, ведущих соответствующую статистику, подростки используют электронные сигареты в среднем в девять раз чаще взрослых.

Похожие изменения происходят и в Латвии. С 2019 по 2024 год доля школьников, пробовавших обычные сигареты, сократилась с 58 до 30%, а употреблявших алкоголь за последний месяц — с 47 до 30%. Зато использование электронных сигарет выросло с 17 до 21%.

Европейское исследование ESPAD также выявило тревожную тенденцию: доля 15–16-летних подростков, увлекающихся компьютерными играми, с 2015 года выросла с 47 до 80%. Чрезмерное использование социальных сетей признали 47% опрошенных против 38% в 2015 году.

На компьютерные игры молодёжь теперь тратит в среднем 3,1 дня в неделю против 2,1 дня в 2019 году. Чрезмерную увлечённость играми признали 27% латвийских подростков (в среднем по Европе — 22%), социальными сетями — 51% (в Европе — 47%).

Из «огня» проблем — в «полымя» зависимости?

По словам эксперта Лиене Дамбини, зависимость начинается не с первой сигареты или компьютерной игры. Её причины зачастую глубже: подросток не умеет иначе справляться с тревогой, стрессом или одиночеством. Для одного способом уйти от проблем становится смартфон, для другого — вейп или алкоголь.

Универсального решения не существует. Поэтому специалисты центра прежде всего оценивают потребности конкретного ребёнка. Помощь может включать профилактику, длительную индивидуальную программу, работу с семьёй и школой.

— За первые восемь месяцев этого года по программе профилактики рисков зависимостей мы работали с 287 подростками, 143 из них уже завершили программу, — рассказывает детский психиатр Анете Масальска. — Чаще всего мы сталкиваемся с проблемами использования смарт-устройств (17,9%) и употребления токсичных веществ (11,4%). При этом риски меняются с возрастом: среди 13–15-летних употребление токсичных веществ отмечалось у 17% наших подопечных, а среди 16–18-летних у 17,5% наблюдались проблемы с алкоголем.

«Красные флаги»: как не пропустить беду?

Зависимость редко возникает внезапно. Обычно ей предшествуют изменения привычек, поведения и эмоционального состояния. Чем раньше взрослые заметят тревожные сигналы, тем больше шансов помочь ребёнку.

Специалисты советуют обратить внимание на следующие признаки.

Изменения эмоционального состояния:

– Резкие перепады настроения, беспричинная раздражительность, агрессия или апатия.

– Повышенная скрытность, замкнутость, нежелание общаться с семьёй.

– Потеря интереса к прежним увлечениям, спорту и любимым занятиям.

– Постоянная тревога, подавленность, чувство безысходности.

Изменения поведения и привычек:

– Резкая смена круга общения, прекращение контактов с прежними друзьями.

– Снижение успеваемости, прогулы, конфликты в школе.

– Нарушения сна и аппетита, дневная сонливость или ночное переедание.

– Постоянные просьбы о деньгах, исчезновение из дома денег или ценных вещей.

Однако каждый из этих признаков сам по себе ещё не свидетельствует о зависимости. Важно обращать внимание на их сочетание, продолжительность и влияние на повседневную жизнь подростка.

Не ругать, а помогать

Главное — не паниковать и не пытаться наводить порядок «твёрдой рукой». Скандалы, обвинения и тотальный контроль нередко вызывают ответную агрессию и ещё больше отдаляют подростка от близких.

Гораздо полезнее спокойно поговорить с ребёнком, выяснить, что его тревожит, и показать готовность помочь. Ведь зависимое поведение нередко становится попыткой заглушить неприятные эмоции.

Если справиться самостоятельно не удаётся или есть опасения, что ситуация зашла слишком далеко, лучше обратиться к психологу или детскому психиатру.