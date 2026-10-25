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Синоптики рассказали, что нам готовит воскресенье 0 563

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2026
LETA
Изображение к статье: березовая роща

Неделя завершится серой и ветреной погодой, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем дождь ожидается в основном в восточных районах, но в вечерние часы с запада к территории страны приблизится зона осадков, и дождь ожидается также в Курземе. Местами облака рассеются, и максимальная температура воздуха составит +10…+13 градусов.

Будет дуть умеренный до умеренно сильного юго-восточный, южный ветер, который с середины дня в западных и центральных районах станет порывистым, на морском побережье порывами даже до 20 метров в секунду.

В столице воскресенье будет серым, но осадков не ожидаются. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, южный ветер, который после обеда порывами достигнет 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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