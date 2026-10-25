Новая рабочая неделя начнётся с дождей, к середине недели осадков станет меньше, однако уже с четверга Латвию вновь накроют дождевые облака, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Новая рабочая неделя начнётся с дождей, к середине недели осадков станет меньше, однако уже с четверга Латвию вновь накроют дождевые облака, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник, 26 октября, небо будет преимущественно облачным, лишь местами выглянет солнце. С запада страну пересечёт зона осадков, поэтому дожди ожидаются почти повсеместно. Южный и юго-западный ветер усилится в порывах до 15–19 м/с: ночью — в западных и центральных районах, днём — преимущественно на морском побережье. Температура ночью составит +6…+11 градусов, днём — +9…+12.

Во вторник и среду облачность будет переменной. Больше облаков ожидается на западе страны, где во вторник ночью и утром пройдут дожди. Среда, по прогнозам, обойдётся без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, ухудшающий видимость. Ветер южный и юго-восточный, слабый или умеренный, во вторник на побережье ещё порывистый.

Во вторник ночью температура опустится до +3…+7 градусов, на побережье будет теплее — до +7…+11. В ночь на среду станет ещё примерно на градус холоднее. Днём воздух будет прогреваться до +9…+13 градусов.

Во второй половине недели погода останется относительно спокойной: солнце будет чередоваться с облаками, ветер преимущественно южный, слабый или умеренный. Дожди в разное время пройдут почти во всех регионах страны.

Существенных изменений температуры не ожидается — она сохранится примерно на уровне предыдущих дней.