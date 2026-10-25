Рига никогда не будет готова, но, похоже, преобразования на улице Дзирнаву ведут не к свету в конце тоннеля, а лишь всё больше раздражают рижан. Один читатель LA.LV обратился за помощью, чтобы выяснить, где же теперь оставлять автомобиль в и без того переполненной столице.

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“В районе Дзирнаву иела, 157 недавно были ликвидированы ранее существовавшие парковочные места, а на их месте обустроена велоинфраструктура.

В связи с этим в районе существенно сократилось количество доступных парковочных мест. Я регулярно пользуюсь и оплачиваю платные парковки Rīgas satiksmes, однако после этих изменений в ближайших окрестностях стало значительно труднее найти легальное парковочное место.

В настоящее время неясно, почему именно в этом месте было принято такое решение и как планировалась ситуация с парковками после создания велоинфраструктуры. О проекте, его обосновании и дальнейшей организации парковки имеется очень мало публично доступной информации.

Я обращался в ответственные учреждения с вопросами по этой ситуации, однако до сих пор не получил ответов на отправленные электронные письма.

Ситуация также вызывает вопросы о том, как учитываются интересы жителей района и пользователей платных парковок, если количество доступных мест для стоянки существенно сокращается”, — пишет Дзинтарс.

Мы обратились в Рижское самоуправление, чтобы получить большую ясность.

Сеть велоинфраструктуры в Риге развивается в соответствии со стратегией развития велоинфраструктуры государственного города Риги, утверждённой в 2022 году, которая предусматривает развитие велосипедного сообщения между Островным мостом, обеспечивающим связь с районами Пардаугавы, и сетью велоинфраструктуры центра Риги.

Соответственно, велополосы на улице Дзирнаву обеспечивают связь между пешеходно-велосипедным тоннелем на улице Лачплеша, Островным мостом и существующей велоинфраструктурой на улице Пурвитиса, улице Александра Чака, улице Кришьяня Барона и улице Сколас.

Созданное велосипедное сообщение является значимой частью сети велоинфраструктуры Риги, обеспечивающей непрерывную связь между велоинфраструктурой центра города, Латгальским предместьем и Островным мостом, который, в свою очередь, образует связь с районами Пардаугавы. В результате реализации проекта на соответствующем участке улицы Дзирнаву были ликвидированы 40 парковочных мест. При разработке проекта были оценены существующие условия организации движения, геометрические параметры улицы и возможности обеспечить безопасную транспортную инфраструктуру для всех участников движения. Проектные решения разрабатывались с учётом необходимости развивать единую и безопасную сеть велоинфраструктуры, одновременно сохраняя движение транспорта в обоих направлениях.

Существующая ширина улицы Дзирнаву не позволяла обустроить соответствующую нормативным требованиям велоинфраструктуру, одновременно сохранив автомобильное движение в обоих направлениях и существующие парковочные места. Учитывая ограничения поперечного профиля улицы, было выбрано решение, обеспечивающее непрерывное и соответствующее требованиям безопасности дорожного движения велоинфраструктурное соединение.

Одновременно указываем, что доступные в публичном уличном пространстве парковочные места не закреплены за конкретными лицами или объектами недвижимости и предназначены для общего пользования. В процессе проектирования в первую очередь оценивалось обеспечение безопасной организации движения.

В настоящее время в данной территории создание компенсирующих парковочных мест не планируется.

Рижское самоуправление, планируя развитие транспортной инфраструктуры, балансирует интересы всех участников движения, включая пешеходов, велосипедистов, пассажиров общественного транспорта и пользователей автотранспорта. Уличное пространство в центре города ограничено, поэтому не всегда возможно одновременно сохранить существующее количество парковочных мест и внедрить безопасные и непрерывные решения велоинфраструктуры.